Negli scorsi giorni alla Juventus è stato nuovamente accostato il nome di Zinedine Zidane. Infatti, gli ultimi risultati altalenanti ottenuti dai bianconeri hanno scatenato diversi rumors che riguardano il futuro della panchina della Vecchia Signora. Per molti la posizione di Maurizio Sarri alla guida della Juventus non sarebbe più così solida e non sarebbe quindi da escludere che a giugno il tecnico possa lasciare Torino.

Per questo motivo, alla Vecchia Signora sono stati accostati i nomi dei migliori tecnici europei e fra questi c'è anche quello di Zinedine Zidane.

Il tecnico francese ha un legame molto forte con la Juventus visto che dal 1996 al 2001 ha vestito la maglia bianconera. Al momento, però, Zidane vuol restare l'allenatore del Real Madrid, come ha confermato lui stesso nel corso di una conferenza stampa che si è tenuta nella giornata di sabato 7 marzo.

Il nome di Zidane accostato alla Juventus

Nelle ultime ore, alcuni media, hanno parlato di un possibile contatto tra la Juventus e Zinedine Zidane. Il tecnico del Real Madrid, però, ci ha tenuto a precisare di non aver ricevuto nessuna chiamata dal club bianconero: "La Juve?

No, non mi ha chiamato e nemmeno la selezione francese. Sono qui e sono contento", ha dichiarato Zidane, il quale ha aggiunto che vengono dette molte cose, ma che lui non ha ricevuto nessuna chiamata da altri club.

Infine, il tecnico ha spiegato che ad oggi lui allena il Real Madrid, ma un domani le cose potrebbero cambiare. Zidane ha anche sottolineato che non sa cosa accadrà la prossima stagione e che la cosa importante è quella di pensare giorno dopo giorno: l'allenatore del Real Madrid non fa progetti a lungo termine, ma pianifica una cosa alla volta.

La Juventus non si sarebbe mossa per Zidane

Nei giorni scorsi in Inghilterra, si è parlato molto di un possibile contatto fra la Juventus e Zinedine Zidane. Secondo il Daily Mail, il club bianconero avrebbe proposto al tecnico francese un contratto molto importante che prevederebbe un ingaggio da circa 8 milioni a stagione. Al momento, però, la Juventus non si sarebbe mossa per Zidane, come ha confermato anche lo stesso allenatore del Real Madrid.

Infatti, i bianconeri sarebbero concentrati sul finale di stagione e solo al termine del campionato la dirigenza juventina valuterà nel complesso l'operato di Maurizio Sarri.

Insomma, la Juventus sostiene il suo attuale allenatore, così come Zinedine Zidane è pienamente concentrato sul Real Madrid. Perciò parlare di eventuali mosse di mercato o cambi in panchina sembra prematuro, anche se in diversi fra i tifosi della Juventus sperano un giorno di vedere nuovamente in bianconero Zinedine Zidane.