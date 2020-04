Milan Skriniar è diventato un vero e proprio idolo dei tifosi dell'Inter grazie alle sue prestazioni e al suo carisma. Arrivato nell'estate del 2017 dalla Sampdoria per 15 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato altri 15 milioni, il centrale slovacco con il passare delle settimane è diventato intoccabile. Su di lui da tempo c'è da registrare l'interesse di vari top club europei, con il Manchester City e il Manchester United che ci hanno provato più volte senza successo. La prossima estate, però, potrebbe essere il Real Madrid a piombare su di lui, essendo in ricerca di un rinforzo nel reparto arretrato.

Real Madrid su Skriniar

Milan Skriniar potrebbe essere uno dei giocatori dell'Inter al centro dei rumors di mercato la prossima estate. Si è parlato molto di Lautaro Martinez, finito nel mirino del Barcellona, ma anche lo slovacco sembra avere estimatori. Sempre dalla Spagna, infatti, sarebbero arrivati sondaggi importanti. Il Real Madrid è in cerca di un difensore centrale di livello visto che Sergio Ramos non è più giovanissimo e, a parte Varane, le alternative non offrono le dovute garanzie. Per questo motivo servirà un investimento importante e i Blancos avrebbero puntato proprio il centrale slovacco.

Il giocatore ha prolungato lo scorso anno il proprio contratto con l'Inter di una stagione, fino a giugno 2023, a poco più di tre milioni di euro a stagione. Un rinnovo che ha fatto discutere non poco per quanto successo durante la trattativa. Skriniar, infatti, pur di arrivare alla firma ha deciso di separarsi dal suo storico agente, che sembrava spingere per un possibile trasferimento. La scorsa estate sul classe 1995 c'erano sia il Manchester City che il Manchester United, mentre proprio il Real Madrid aveva fatto solo un sondaggio.

La possibile trattativa

La valutazione di Milan Skriniar resta importante. Certo, appare impossibile pensare che l'Inter possa incassare 100 milioni di euro dalla sua cessione, vista l'emergenza che ha colpito anche il mondo del calcio in questi mesi. Allo stesso tempo, appare difficile che i nerazzurri possano accontentarsi di una cifra intorno ai 50 milioni di euro, come scrivono in queste ore in Spagna.

Nell'affare, però, non è escluso che possa essere inserita una contropartita tecnica da aggiungere proprio ai 50 milioni di euro. Nei mesi scorsi si era parlato di Luka Modric, ma in quel reparto l'Inter sembra avere altre idee (Tonali e Milinkovic-Savic su tutti).

Il club nerazzurro, dunque, potrebbe chiedere un esterno come Marcelo, che sarebbe perfetto come quinto di sinistra nello scacchiere di Antonio Conte e non più al centro dei piani del Real Madrid. Spagnoli che avrebbero messo gli occhi anche su un altro tesserato del club meneghino, Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato ha una clausola rescissoria da 60 milioni di euro ma starebbe trattando il rinnovo di contratto con i nerazzurri per cercare di rimuoverla definitivamente dando al club meneghino pieni poteri in sede di trattativa.

Su Epic Brozo, inoltre, ci sarebbe anche il Liverpool, in cerca di un rinforzo a centrocampo che possa alzare il tasso tecnico e che, allo stesso tempo, dia garanzie dal punto di vista della duttilità. Qualora il giocatore dovesse premere per la cessione, l'idea degli ultimi giorni sarebbe quella di inserirlo in un affare che vedrebbe arrivare a Milano Mohamed Salah.