In questi giorni di pausa forzata dal calcio giocato, ad alimentare i principali media sportivi sono le indiscrezioni di mercato. Protagoniste indiscusse delle prime pagine dei quotidiani sportivi sono sicuramente Milan, Inter e Juventus.

La società bianconera in particolar modo è al lavoro per programmare il prossimo Calciomercato estivo. Tanti i giocatori accostati alla Juventus, soprattutto per quanto riguarda il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato uno dei possibili partenti in estate potrebbe essere la punta Gonzalo Higuain: come sostituti i nomi che si fanno solo quelli di Icardi, Kane e Gabriel Jesus.

Proprio l'argentino piace in particolar modo al direttore sportivo bianconero Fabio Paratici a tal punto che si parla di un possibile inserimento di Juan Cuadrado nella trattativa con l'Inter. Il centrocampista colombiano, in una recente intervista all'emittente colombiana RCN, ha però spento le voci su un suo possibile addio confermando come alla Juventus stia benissimo e sperando di poter rimanere a lungo a Torino.

Juventus, Cuadrado spegne le voci su addio: 'Spero di restare a lungo'

"La Juventus è un grandissimo club e sono contento di stare qui, è una famiglia e mi ha aiutato molto dopo Londra.

Ti rendono tutto più semplice, il calcio ma anche la vita di tutti i giorni. Spero di restarci a lungo": con queste parole Cuadrado ha fortemente respinto un imminente addio alla società bianconera. Negli ultimi giorni si era molto parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa che porterebbe Icardi alla Juventus, il tutto anche per via della stima di Antonio Conte che lo voleva già ai tempi della Juventus.

Le smentite arrivate dallo stesso Cuadrado confermano però una volontà ben diversa, quella di rinnovare il contratto coi bianconeri.

Il mercato della Juventus

Mauro Icardi rimane comunque un obiettivo concreto di mercato della società bianconera anche se negli ultimi giorni si parla molto di un possibile approdo a Torino di Gabriel Jesus. La punta brasiliana potrebbe essere infatti il partner ideale di Cristiano Ronaldo e Dybala in quanto bravo sia in fase realizzativa che come assist man.

L'ipotesi degli ultimi giorni parla di un possibile scambio tra Gabriel Jesus e Douglas Costa, che piace molto al tecnico del City Guardiola. In ogni caso la società inglese vorrebbe l'aggiunta di un'offerta cash per avallare la trattativa, lo scambio 'secco' non è infatti preso in considerazione.