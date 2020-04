Secondo il quotidiano catalano, 'Mundo Deportivo', Arthur avrebbe acceso l’interesse della Juventus, al punto tale che i bianconeri avrebbero già avviato la trattativa con il Barcellona. Il centrocampista brasiliano (23 anni), passato dal Gremio al Barcellona nel 2018, però, ha fatto già sapere, attraverso il quotidiano 'Sport', di apprezzare l’interesse ma di avere in testa solo il suo attuale club: “Il Barcellona è dove ho sempre desiderato essere e voglio essere blaugrana ancora per molto tempo”.

La pista potrebbe sembrare raffreddata dalle dichiarazioni, ma nel calcio tutto è possibile.

Idea scambio: Arthur alla Juventus, Pjanic al Barcellona

Nella trattativa per portare il brasiliano a Torino, si è ipotizzato anche un possibile scambio con Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco non è nuovo a voci di mercato. Entrambi i calciatori vantano una valutazione intorno ai 60 milioni di euro, ciò faciliterebbe un eventuale accordo fra le due società. Secondo 'Tuttosport', Pjanic non disdegnerebbe un eventuale trasferimento in Catalogna e darebbe il via libera alla cessione.

un eventuale trasferimento in Catalogna, per ora però non vi è certezza di una vera e propria trattativa avviata.

Non solo Arthur, la Juventus cerca un attaccante

Oltre alle notizie circolate nelle ultime ore relative al centrocampista di proprietà del Barcellona, la Juventus resta vigile sul mercato alla ricerca di una punta. La vicenda Higuain (tornato in Argentina per motivi familiari, approfittando dello stop al campionato di Serie A) sta creando qualche dubbio rispetto alla possibile permanenza del Pipita a Torino e la dirigenza bianconera sta studiando le possibili alternative.

Sempre vivo il nome di Mauro Icardi, nel limbo delle decisioni fra Inter e PSG ma attentamente osservato da Paratici. Altra idea circolata negli ultimi giorni è quella di Milik. Il centravanti partenopeo ha perso posizioni nelle gerarchie offensive, complici i numerosi infortuni da quando veste la maglia del Napoli. Maurizio Sarri resta però un suo grande estimatore e sarebbe felice di vederlo al centro del suo attacco.

De Ligt è tornato in Olanda

Il difensore olandese è il decimo giocatore bianconero ad aver lasciato Torino durante questo periodo di lock down. Stando alle ultime notizie, viste le limitazioni vigenti in Italia relative allo sport, il giocatore avrebbe deciso di restare in Olanda fino a domenica per avere la possibilità di allenarsi con maggiore libertà. La notizia ha fatto decisamente meno scalpore del caso Higuain. L’argentino sembrava fosse intenzionato a non rientrare in Italia nemmeno in caso di ripartenza del campionato. Negli ultimi giorni il padre del giocatore è intervenuto sulla vicenda per fare chiarezza sulle intenzioni dell’attaccante bianconero: “Gonzalo rispetterà il contratto”.