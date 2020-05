Nella giornata di ieri martedì 19 maggio, Cristiano Ronaldo ha fatto il suo ritorno alla Continassa. CR7 ha ripreso ad allenarsi con la Juventus dopo il lockdown. Il portoghese era tornato a Torino lo scorso 4 maggio, ma prima di potersi riunire ai compagni di squadra ha dovuto rispettare la quarantena di 14 giorni. Non appena CR7, ha terminato il suo periodo di isolamento, è immediatamente tornato alla Continassa per riprendere ad allenarsi. I tifosi della Juventus hanno voluto dargli il bentornato e così hanno deciso di dedicargli un murale che campeggia proprio di fronte all'Allianz Stadium.

Dunque i sostenitori juventini hanno voluto fare questa bella sorpresa a Cristiano Ronaldo e adesso sperano di rivederlo presto in campo con la maglia bianconera.

La Juventus ritrova Ronaldo

Da ieri, Cristiano Ronaldo ha ripreso ad allenarsi alla Continassa. CR7 è sceso subito in campo per il primo allenamento post lockdown ed è apparso piuttosto sorridente. Infatti, Ronaldo sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha condiviso una bella immagine che lo ritrae sui campi della Continassa. CR7, anche stamani mercoledì 20 maggio, si è presentato al JTC per proseguire la preparazione. La Juventus, in questi giorni, sta lavorando a piccoli gruppi per rispettare il distanziamento sociale. Nei prossimi giorni, il club bianconero potrà riprendere le sedute di gruppo visto che il Comitato Tecnico Scientifico ha dato il via libera al nuovo protocollo medico.

Dunque, Maurizio Sarri avrà il compito di riorganizzare il lavoro dei suoi ragazzi in vista di una ipotetica ripresa del campionato. La data che servirà a fare chiarezza sulla ripartenza della Serie A sarà il 28 maggio, quando ci sarà un incontro tra il ministro Spadafora, la Figc e la lega calcio.

Nuovo look per l'attaccante della Juventus

Da alcuni mesi, Cristiano Ronaldo sfoggia un nuovo look. CR7 ha abbandonato il suo classico taglio di capelli e raccoglie la sua chioma con un codino. Inoltre, in questi mesi di lockdown, il portoghese, come tutti, non è riuscito ad andare dal parrucchiere e così ha deciso di affidarsi alla sua compagna Georgina per la cura del suo look.

La bella modella, nei mesi scorsi, ha dato una sistemata al taglio di CR7 senza però tagliare il codino. Dunque, i capelli di Ronaldo sono sempre più lunghi e Georgina ha deciso di fare una bella treccia al suo compagno. La modella ha poi condiviso sui social lo scatto del nuovo look dell'attaccante della Juventus. Adesso i tifosi bianconeri sono curiosi di sapere se il fenomeno di Madeira darà un taglio netto alla sua chioma oppure no. Dunque non resta che attendere per capire se CR7 rinuncerà al suo codino o se continuerà a farsi crescere i capelli.