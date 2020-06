Ritorno in campo con un pareggio tra Crotone e ChievoVerona (1-1), un risultato maturato nel finale per la squadra di Giovanni Stroppa al termine del turno della ventinovesima giornata di Serie B 2019-2020. La formazione calabrese, passata in vantaggio con Salvatore Molina nel primo tempo si è vista raggiungere dalla rete siglata da Ceter Valencia. Un punto che muove la classifica e rilancia a cinque i risultati utili consecutivi del Crotone, confermandosi in seconda posizione in classifica, complice il pareggio (0-0) maturato allo stadio "Provinciale" tra Trapani e Frosinone. Nonostante le difficoltà la società rossoblu starebbe lavorando anche sul futuro, con la ricerca di profili che potrebbero dimostrarsi utili nel prossimo campionato indipendentemente dalla categoria che verrà disputata.

Crotone, Pobega osservato speciale

Uno degli ultimi nomi accostati alla formazione crotonese in queste giornate da "radiomercato" sarebbe quello centrocampista scuola Milan Tommaso Pobega, tra i protagonisti della stagione più che positiva del neopromosso Pordenone di Attilio Tesser. Sul calciatore, classe 1999, si sarebbe soffermata anche l'attenzione dell'Udinese in cerca di profili giovani per la rosa, elementi utili a garantire ai bianconeri un nuovo ciclo vincente. Il Crotone che saluterà Andrea Barberis destinato al Monza e che potrebbe perdere Ahmad Benali prossimo all'accordo con il Parma, potrebbe affondare cosi il colpo sul profilo giovane per garantirsi futuro e qualità. Per Tommaso Pobega in questa stagione sono state venticinque le presenza racimolate con quattro reti siglate e un contributo importante in fase offensiva con il sostegno da registra di centrocampo oltre che come attaccante aggiunto.

Crotone, futuro legato all'esito del torneo

Con nove giornate ancora da disputare e ventisette punti a disposizione, il Crotone secondo in classifica dovrà fare di necessità virtù per cercare di centrare l'obiettivo stagionale rappresentato dalla promozione in Serie A. Il salto di categorie garantirebbe alla società calabrese nuovi fondi da investire sul mercato, nuova linfa da impegnare nella campagna acquisti.

Tutto andrebbe ad essere ridimensionato in caso di nuova partecipazione al torneo cadetto dove la grande concorrenza di club ambiziosi non garantirebbe quelle certezze e quello status da protagonista necessari per avere appetibilità fondamentali in fase di contrattazione. Gli attuali cinquanta punti in classifica lasciano ben sperare così come mo scontro diretto casalingo in programma contro il Frosinone all'Ezio Scida alla terzultima giornata di campionato.