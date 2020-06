Il Calciomercato dell'Inter è sempre alle prese con la ricerca di un attaccante e l'ipotesi Cavani non sarebbe stata del tutto accantonata. La possibile partenza di Lautaro Martinez, direzione Barcellona, costringerebbe l'amministratore delegato Marotta a colmare il vuoto in organico con un'alternativa all'altezza.

Secondo il portale francese Foot sur 7, i nerazzurri non avrebbero ancora abbandonato la pista che porta a Edinson Cavani, nonostante ingaggio e concorrenza agguerrita non rendano la trattativa semplice. Le alternative monitorate sarebbero due, Dzeko e Giroud, entrambi accostati alla squadra milanese da oltre un anno.

Il Matador comunque sarebbe ancora tra i preferiti dal club nerazzurro perché ormai l'addio al Psg è scontato. L'attaccante uruguaiano infatti non rinnoverà il contratto con i campioni di Francia, quindi si libererà a parametro zero.

Calciomercato Inter: la trattativa per Cavani continua

L'operazione Cavani per il calciomercato dell'Inter nelle ultime settimane ha subito un rallentamento, ma nonostante ciò non sarebbe ancora conclusa. Marotta avrebbe contattato l'entourage del calciatore che però avrebbe chiesto un ingaggio da 12 milioni di euro a stagione. Una cifra troppo alta per i nerazzurri che, al momento, hanno in Eriksen e Lukaku i giocatori che guadagnano di più con stipendi da 7,5 milioni all'anno.

Questo sarebbe dunque uno dei problemi da superare per riuscire a portare Cavani all'Inter, operazione che sarebbe gradita anche all'allenatore Antonio Conte.

Da quasi un anno, il tecnico starebbe chiedendo ai suoi dirigenti un attaccante di livello internazionale, una prima punta che possa affiancare oppure sostituire Lukaku.

Cavani, come Dzeko, assicura gol, tecnica, capacità di giocare con i compagni e fisicità. Tutte caratteristiche che si sposerebbero bene con gli schemi dell'ex Ct della nazionale.

L'Inter sfida Atletico Madrid e Napoli per Cavani

L'ingaggio non sarebbe l'unico ostacolo nella trattativa di calciomercato tra Inter e Cavani.

Acquistare un campione di questo calibro, nonostante i suoi 33 anni, fa gola a molti. La prima contendente - e forse anche quella che al momento pare sia in vantaggio - è l'Atletico Madrid. In Spagna già da qualche settimana sostengono che sia stato raggiunto l'accordo e che l'acquisto sia vicino. Il problema, però, è che alla corte di Simeone ci sono già due prime punte: Diego Costa e Alvaro Morata. Una coppia che pesa a bilancio per oltre 13 milioni di euro per i soli stipendi, senza contare che per lo spagnolo i colchoneros spenderanno circa 50 milioni di euro per il riscatto del cartellino dal Chelsea.

Difficile che l'Atletico possa acquistare Cavani con altre due prime punte in rosa. Dunque, prima di arrivare alla fumata bianca per il Matador, dovrebbe esserci una cessione in attacco, e questa situazione starebbe prolungando i tempi per la firma del bomber uruguaiano.

Il tempo spesso in sede di mercato fa la differenza, ed è per questo che l'Inter non si sarebbe ancora arresa, pur sapendo che probabilmente non bisognerà battere solo l'Atletico Madrid nella corsa al giocatore sudamericano. In Inghilterra hanno accostato Cavani al nuovo Newcastle che starebbe cercando un attaccante di livello ed esperienza.

In Italia, Marotta probabilmente dovrà guardarsi le spalle dalla concorrenza del Napoli che potrebbe perdere Milik. Il polacco va in scadenza nel 2021 e non ha ancora rinnovato, e sarebbe seguito da Arsenal e Juventus. Per far fronte a questo addio, De Laurentiis ha già acquistato Petagna, ma un eventuale ritorno del Matador in azzurro sarebbe tutt'altra cosa sia a livello tecnico che emotivo.

Concorrenza e ingaggio: sarebbero questi i due ostacoli che gli uomini mercato dell'Inter dovrebbero superare per acquistare Edinson Cavani