Continuano ad arrivare importanti indiscrezioni per quanto riguarda il Calciomercato dell'Inter. Le ultime news si concentrano su Lautaro Martinez, certamente uno dei nomi più caldi in casa nerazzurra. L'ex giocatore del Racing Club è finito nel mirino del Barcellona che vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione. L'attaccante argentino avrebbe trovato un accordo con il club blaugrana sulla base di un contratto di quattro anni a 12 milioni di euro netti a stagione; resterebbe però da trovare l’intesa per il pagamento del cartellino ai nerazzurri.

Il Barcellona vorrebbe offrire Suárez

Stando a quanto riportato da Libero, il Barcellona vorrebbe offrire Luis Suarez all'Inter pur di arrivare al Toro.

L’attaccante uruguaiano, valutato 35 milioni di euro, servirebbe ad abbassare le richieste economiche della dirigenza nerazzurra, anche perché la sensazione è che i blaugrana non pagheranno mai la clausola di 111 milioni. Suarez è appena guarito da un infortunio che lo ha tenuto fuori per circa sei mesi, ora però l'attaccante classe 1987 è pronto a tornare mostrando ancora una volta il proprio talento.

Il giocatore uruguaiano ha la stessa età di Cavani, profilo che piace da tempo alla società nerazzurra, e uno stipendio monstre (circa 15 milioni), altro nodo su cui la società dovrebbe intervenire in maniera netta ed importante. L’operazione non è semplice: intanto per i costi e le relative conseguenze sui due bilanci, soprattutto per quanto riguarda l’Inter con uno stipendio che vale il doppio rispetto al tetto previsto da Marotta; motivo per il quale la società nerazzurra dovrebbe respingere la proposta del Barcellona.

Entrambe le parti sono comunque fiduciose di chiudere l'affare Lautaro Martinez al più presto.

Inter, idea Gabriel Jesus per sostituire Lautaro

L'Inter in caso di effettiva partenza del "Toro" ha la necessità di trovare al più presto un nuovo compagno d'attacco per Lukaku. Uno dei nomi più caldi emersi nelle ultime ore è quello di Gabriel Jesus.

Il brasiliano, in forza al Manchester City, è un classe '97 proprio come Lautaro e potrebbe essere ingolosito dall'opportunità di diventare il fulcro di un progetto importante come quello di Marotta e Zhang.

La società nerazzurra già negli scorsi anni aveva cercato di portare Jesus a Milano, senza però mai riuscirci.

Secondo quanto riferito da SportMediaset, l'occasione per l'Inter potrebbe presentarsi proprio con la partenza di Martinez. Per il Manchester City non si tratterebbe di una pedina incedibile, e sarebbe disposto a cederlo per una cifra che si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra che l'Inter avrebbe a disposizione proprio grazie alla vendita del "Toro" argentino. La trattativa è molto complicata, ma nelle prossime settimane potrebbe sbloccarsi.