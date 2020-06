Maurizio Sarri è al centro delle critiche. La sconfitta della sua Juventus in finale di Coppa Italia contro il Napoli ha fatto rumore e le critiche piovono da ogni parte. Dai giornali ai siti web, tutti si scagliano contro l’allenatore che doveva rendere la squadra bella e vincente e invece al momento conta due trofei persi, Supercoppa e Coppa Italia, e un gioco sterile. La posizione del tecnico non sarebbe in bilico, ma i tifosi rumoreggiano e la società aspetta di capire come si concluderà la stagione per prendere una decisione sul futuro. Al momento però ci sarebbe un guaio ancora più grosso da risolvere.

Sarri, esonero lontano ma i giocatori gli avrebbero voltato le spalle

Secondo la prima pagina della Gazzetta dello Sport oggi in edicola, i giocatori della Juventus non seguirebbero più Maurizio Sarri. Un’accusa pesante lanciata dalla rosea che rivelerebbe una spaccatura tra l’allenatore e la squadra che avrebbe del clamoroso. Se questa è solo un’ipotesi, ci sono alcuni fatti che dovrebbero preoccupare e non poco il mister bianconero. Il primo è quella sterilità offensiva che sembrava dover essere l’ultimo dei problemi con gente come Cristiano Ronaldo e Dybala in rosa. In estate si parlava di un piano speciale per fare rendere al meglio il fenomeno portoghese che invece nelle ultime due gare è stato inghiottito nella crisi offensiva che ha portato la Juve a non segnare nemmeno un gol contro Milan e Napoli.

Un campanello d’allarme che è suonato forte, perché se è vero che la difesa è blindata, è anche vero che per vincere bisogna segnare, e vincere alla Juventus è l’unica cosa che conta come diceva Giampiero Boniperti. Così la prima missione di Sarri alla ripresa del campionato contro il Bologna sarà riuscire a dare nuove idee offensive alla squadra trovando anche la giusta posizione in campo a Cristiano Ronaldo.

Sarebbe un buon punto di partenza per cercare di rientrare nelle grazie anche dei tifosi, inferociti dopo la sconfitta in Coppa Italia.

Sarri via dalla Juve? Per ora no, ma spunta l’ombra di Allegri

La domanda che ora tutti si pongono è: Sarri andrà via dalla Juventus? Al momento, come rivela Tuttosport oggi, l’esonero, almeno fino a fine stagione, non sarebbe un'ipotesi concreta.

Al di là dei tanti problemi riscontrati, la società non sta pensando di allontanare subito l’allenatore dalla panchina, la fiducia dei dirigenti c’è e così sarà almeno fino alla fine della stagione. Il mister non può però dormire sonni troppo tranquilli, gli obiettivi stagionali sono ancora due, Serie A e Champions League, e non centrarne nemmeno uno potrebbe portare all’addio.

Fiducia a tempo quindi e alle spalle di Sarri, sempre secondo Tuttosport, inizia a fare capolino il fantasma di Allegri. Il tecnico è rimasto in buoni rapporti con il presidente Agnelli, è un vincente e lo ha dimostrato con i successi in campionato e l’approdo in finale di Champions per due volte. Per ora il ritorno di Allegri alla Juventus rientra nella categoria dei puri rumors, ma in caso di esonero di Sarri, ipotesi come già detto lontana ad oggi, l'ex tecnico potrebbe essere una pista praticabile.