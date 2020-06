C'è grande attesa per la gara tra Juventus e Lecce in programma il 26 giugno alle ore 21:45 all'Allianz Stadium di Torino, match valido per la ventottesima giornata di serie A. La squadra bianconera è tonata alla vittoria contro il Bologna (battuto 2-0 con le reti di Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala), dopo la sconfitta contro il Napoli nella finale di Coppa Italia.

A causa degli infortuni, il tecnico bianconero Maurizio Sarri è rimasto praticamente senza terzini di ruolo, dunque in casa bianconera è emergenza, nonostante la Juventus abbia una delle rose più lunghe della serie A. Alex Sandro e De Sciglio sono infortunati, mentre Danilo è squalificato.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, Sarri sarebbe intenzionato a puntare su Blaise Matuidi nel ruolo di terzino sinistro al posto di Alex Sandro.

Juventus, la probabile formazione contro il Lecce: Sarri punta sul tridente

Il terzino destro sarà Juan Cuadrado (autore di un'ottima stagione in quella posizione), mentre al centro della difesa saranno confermati il capitano Bonucci e de Ligt (in grande spolvero dopo la quarantena). A centrocampo, Sarri dovrebbe puntare su Bentancur e Pjanic (che sarebbe molto vicino al Barcellona), mentre a completare il reparto sarà Adrien Rabiot (una delle maggiori delusioni in questa stagione per la Juventus). Per quanto riguarda l'attacco, infine, il tecnico bianconero Maurizio Sarri sembra intenzionato a puntare sul tridente formato da Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala e Douglas Costa.

Intanto pare che Gonzalo Higuain possa essere convocato.

Lecce, Liverani punterà sul 4-3-2-1

Nel Lecce, invece, Liverani confermerà gran parte dei giocatori già scesi in campo contro il Milan pochi giorni fa. In porta ci sarà Gabriel, mentre la coppia di centrali sarà formata da Meccariello e Lucioni; sugli esterni ci saranno Calderoni (uno dei migliori giocatori dei pugliesi in questa stagione) e Rispoli.

In cabina di regia spazio a Tachtsidis, il quale dovrebbe essere affiancato da Petriccione e Mancosu (capocannoniere del Lecce). In attacco, Liverani sembra intenzionato a confermare Saponara e Falco, che agiranno come mezze punte. Il centravanti non sarà però Lapadula. L'ex Milan si è infatti infortunato a una caviglia e lascerà il posto a Babacar.

Le probabili formazioni di Juventus-Lecce

Juventus (4-3-3): Sezczsny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Matuidi, Bentancur, Rabiot, Pjanic, Douglas Costa, Dybala. Cristiano Ronaldo. Allenatore: Maurizio Sarri

Lecce (4-3-2-1): Gabriel, Rispoli, Meccariello, Lucioni, Calderoni, Petriccione, Tachtsidis, Mancosu, Saponara, Falco, Babacar. Allenatore: Fabio Liverani