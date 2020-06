Nemmeno il tempo di concludere la 27ª giornata che già è in programma il 28° turno di Serie A. Una tornata che prevede alcune partite importanti sia per la lotta per le posizioni di testa che per evitare la retrocessione. La prima gara sarà Juventus-Lecce del 26 giugno, mentre l'ultima sarà Parma-Inter che si giocherà domenica 28 giugno alle 21:45 al Tardini.

Le gare di Serie A del 26-27 giugno

La 28ª giornata di Serie A si aprirà venerdì 26 giugno alle 21:45 con l'anticipo Juventus-Lecce in esclusiva su Sky. I bianconeri, dopo aver ritrovato il sorriso grazie al 2-0 a Bologna, devono continuare a correre per riuscire a mantenere la testa della classifica.

Per i salentini il match sembra proibitivo: Liverani è chiamato a sfidare un'altra big dopo l'1-4 contro il Milan e spera nell'impresa per portarsi a casa importanti punti salvezza.

Sabato 27 giugno Brescia-Genoa (Sky) sarà la prima sfida a tenersi alle 17:15 con l'incognita del caldo che aleggia su un match fondamentale per le rondinelle (ultime in classifica) e per il Grifone che è stato travolto dal Parma in casa alla ripresa del campionato.

Alle 19:30 Cagliari-Torino, un altro incontro che sarà disponible in diretta tv su Sky. Si tratta di una sfida tra due compagini che si stanno rigenerando dopo il periodo buio vissuto prima dello stop della Serie A. Sardi e piemontesi hanno vinto nel 27° turno e i tre punti hanno allontanato critiche e fantasmi in classifica.

Le partite del 27 giugno si concluderanno con la gara delle 21:45 dell'Olimpico di Roma tra Lazio e Fiorentina (Dazn).

Le partite di Serie A di domenica 28 giugno

Domenica 28 giugno sono in calendario tutte le altre partite della 28ª giornata di Serie A. Si parte alle 17:15 a San Siro con Milan-Roma, seconda sfida che andrà in diretta su Dazn.

La lotta per l'Europa sta diventando sempre più incerta e la partita di Milano assegnerà dei punti importanti.

Alle 19:30 tornerà in campo il Napoli che, contro la Spal (diretta tv affidata a Sky) vorrà confermare il periodo magico che l'ha visto vincere la Coppa Italia e poi battere il Verona in trasferta con un secco 2-0.

Per i ferraresi sarà una delle ultime chiamate per continuare a lottare per la permanenza in Serie A.

Delicata per la zona salvezza anche Sampdoria-Bologna, calcio d'inizio alle 19:30 ed esclusiva Sky. I blucerchiati dovranno cercare di tenere a distanza Lecce e Genoa; per i felsinei, invece, il campionato potrebbe non avere più molto da dire, ma Mihajlovic di certo non avrà alcuna intenzione di abbassare la guardia.

In contemporanea ci sarà anche Sassuolo-Verona (Dazn), con i neroverdi che devono rialzarsi dopo la brutta gara di Bergamo, e l'Hellas reduce dalla sconfitta con il Napoli ma ancora in corsa per il sesto posto. La quarta gara delle 19:30 sarà Udinese-Atalanta, match la cui diretta tv verrà affidata a Sky.

L'ultima partita in calendario per la 28ª giornata di Serie A è quella del Tardini tra Parma e Inter, diretta su Sky dalle 21:45. Si tratta di un confronto temibile per i nerazzurri che affronteranno gli emiliani apparsi in forma contro il Genoa.