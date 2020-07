Questa mattina 30 luglio, la Juventus si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della partita di sabato 1° agosto contro la Roma. La squadra, questa notte, è rientrata subito a Torino proprio perché la sfida contro i giallorossi è imminente. Ovviamente, chi ha giocato a Cagliari, questa mattina ha svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo ha effettuato un allenamento basato sulla tecnica. Per la partita di sabato, la Juventus non avrà a disposizione Paulo Dybala, ma la speranza dei bianconeri è di avere l'argentino a disposizione per la Champions. Del possibile recupero del numero 10 juventino ne ha parlato proprio Maurizio Sarri: "C'è una piccola speranza di recuperarlo, vediamo lo sviluppo dei prossimi giorni, - ha dichiarato l'allenatore toscano in conferenza stampa - per uno spezzone o per 90 minuti".

La Juventus pensa alla Champions

La Juventus, sabato 1° agosto, vivrà una serata di grande festa visto che la squadra potrà alzare al cielo di Torino la Coppa scudetto. La premiazione avverrà al termine della gara contro la Roma. Ma dopo la festa scudetto, la Juventus dovrà subito voltare pagina e dovrà pensare all'importante sfida di Champions League contro il Lione. Per questo motivo, sabato contro la Roma, Sarri potrebbe far riposare qualche giocatore vista l'imminenza della gara contro i francesi. Il tecnico della Juventus nella giornata di domani 31 luglio si confronterà con lo staff medico per capire quali sono i calciatori che hanno bisogno di maggiore riposo. Sarri ha spiegato che adesso i suoi ragazzi hanno solo bisogno di tirare il fiato: "Ora il miglior allenamento è il riposo".

Dunque, contro la Roma è possibile che si vedano molti giovani come Muratore, Zanimacchia e Olivieri. Inoltre, il grande dubbio che la Juventus si porterà dietro prima della Champions è quello legato alle condizioni fisiche di Paulo Dybala. Sarri ha confidato che c'è una speranza di ritrovare la Joya per la Champions, ma sarà importante attendere i prossimi giorni.

Anche lo stesso Dybala ha aggiornato i tifosi juventini sulle sue condizioni fisiche e sui social ha condiviso una foto che lo ritrae proprio mentre si sottopone a delle cure.

La Juventus venerdì 31 luglio si allenerà al pomeriggio

Domani 31 luglio, per la Juventus sarà già vigilia della gara contro la Roma.

Per questo motivo, la squadra nella giornata di venerdì sarà alla Continassa per svolgere un allenamento pomeridiano. Al termine della seduta del 31 luglio i giocatori torneranno nelle rispettive abitazioni e si ritroveranno al JTC solo nella mattinata di sabato 1° agosto per il ritiro pre - gara.

Il Capitano della Juventus pensa alla Champions

Leonardo Bonucci, con un post su Instagram, ha parlato degli imminenti impegni che attendono la Juventus: "Adesso pensiamo a festeggiare sabato la vittoria del campionato - ha scritto il numero 19 juventino sul noto social network - e poi concentriamo tutte le nostre energie per fare una grande partita contro il Lione".