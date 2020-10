Dopo la sconfitta subita al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia contro il Sassuolo di De Zerbi per 4-1, la dirigenza del Crotone continua a lavorare senza sosta sul mercato. Nonostante il buon gioco espresso contro i neroverdi, il Crotone ha manifestato tante lacune sia nel reparto difensivo (10 reti subite in tre gare) sia nel reparto offensivo dove i giocatori fanno una certa fatica a trovare la via del gol. Dunque, il club, vorrebbe concludere questa sessione di Calciomercato nel migliore dei modi cercando di portare in Calabria i rinforzi adatti per rafforzare la rosa. In queste ultime ore di mercato sembra circolare il nome del croato Mato Jajalo dell'Udinese, inoltre parrebbe vicino l'arrivo di Sebastiano Luperto del Napoli.

Jajalo nome nuovo per i rossoblu

Prima pausa stagionale per il Crotone del tecnico Giovanni Stroppa che, dopo qualche giorno di riposo, tornerà ad allenarsi sul prato verde del centro sportivo "Antico Borgo". In queste ultime ore di mercato pare che la dirigenza rossoblu sia pronta a fare un'offerta all'Udinese per cercare di portare in Calabria Mato Jajalo.

Il croato naturalizzato bosniaco, è un centrocampista classe 1988 e nell'ultima stagione ha vestito la maglia della squadra friulana collezionando 26 presenze senza andare in rete. Il giocatore è un regista che può, all'occorrenza, giocare da trequartista, dotato di un'ottima tecnica individuale, inoltre è abile a recuperare palloni. Le due parti sembrerebbero vicine ma bisognerà aspettare la risposta del calciatore che prende tempo.

Luperto sarebbe vicino al Crotone

Le 10 reti subite nelle prime tre giornate del nuovo campionato di Serie A sarebbero la dimostrazione che ci siano molte lacune nel reparto arretrato.

Il Crotone sarebbe vicino all'intesa con il Napoli per portare in maglia rossoblu il difensore Sebastiano Luperto. Il classe 1996 ha iniziato la sua carriera come laterale sinistro ma può adattarsi anche come difensore centrale, dotato di grande forza fisica, è efficace nel gioco aereo e questa caratteristica lo rende molto pericolo in area avversaria.

Nelle ultime stagioni ha militato nel campionato di Serie B vestendo le maglie della Pro Vercelli prima e dell'Empoli poi, prima di ritornare a Napoli in massima serie.

Altre operazioni

Nonostante non abbia mai vestito realmente la maglia del Crotone in gare ufficiali, il giovane centrocampista classe 1998 Alessandro Garattoni è stato ceduto a titolo definitivo alla Juve Stabia in Serie C.

Per lui nel recente passato ci sono state due stagioni da protagonista con il Cesena collezionando 69 presenze e realizzando due reti. Il calciatore quindi, ripartirà dalla Lega Pro con la maglia delle "vespe" sotto la guida del tecnico Pasquale Padalino.