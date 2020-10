Sfida d'alto rango allo "Stadium", quando domani, mercoledì 28 ottobre, alle 20:45 andrà in scena una classica del calcio europeo: Juventus contro Barcellona. I bianconeri di Andrea Pirlo sono chiamati a dare continuità dopo il successo di Kiev per 0-2 (doppietta di Morata), ma soprattutto ad una risposta in seguito al deludente 1-1 interno contro il Verona. Si è trattato del terzo pareggio in campionato per i bianconeri in quattro partite giocate, ai quali si aggiungono il 3-0 contro la Sampdoria e il 3-0 a tavolino sul Napoli. Certamente l'ex regista di Milan, Juventus e Nazionale sta trovando non poche difficoltà in questo avvio sulla panchina di una grande squadra, la Champions però non offre prove di appello.

Ronaldo: dipende tutto dal tampone

Il primo grande dubbio amletico riguarda Cristiano Ronaldo: ci sarà o non ci sarà? Dipenderà tutto dall'esito del tampone che verrà eseguito nel pomeriggio. Il portoghese è risultato positivo il 13 ottobre. Il fuoriclasse vuole esserci, innanzitutto per dare una mano ai propri compagni e successivamente perchè la Champions League, per lui, è una competizione troppo importante. Inoltre non bisogna dimenticare chi avrà di fronte la Juventus: il Barcellona e Lionel Messi.

Per Ronaldo, da ex Real Madrid non è una sfida come tutte le altre, considerando la sua eterna rivalità con l'argentino numero 10 dei blaugrana. Ma Cristiano Ronaldo non è l'unico problema di formazione che ha Andrea Pirlo.

Chiellini non ci sarà, così come De Ligt: difesa praticamente da inventare con Bonucci uscito anzitempo contro il Verona per un problema fisico. Se non dovesse recuperare il difensore della Nazionale il tecnico dei bianconeri potrebbe schierare solo una coppia di centrali con Danilo e Demiral, non proprio le prime scelte in quel ruolo.

Il recupero o meno di Bonucci determinerà anche l'assetto tattico dei bianconeri. Davanti a Sczesny dovrebbe essere comunque difesa a quattro come confermato dallo stesso Pirlo in conferenza.

Cuadrado e un centrocampista adattato a sinistra agiranno da terzini con la coppia di centrali Danilo-Demiral.

A centrocampo l'ex Arthur si dovrebbe giocare i due posti disponibili con Bentancur e Rabiot, sugli esterni toccherà a Kulusevski e Chiesa, mentre davanti ci saranno Morata e Dybala, il tutto ovviamente solo se Ronaldo non recupererà.

Un Barcellona ferito

Neanche il Barcellona arriverà a Torino nel suo momento migliore. I blaugrana, sabato, sono stati sconfitti al "Camp Nou" dal Real Madrid nel "Clasico" per 1-3. Vantaggio blancos con Valverde al 5'; pareggio immediato del gioiellino Ansu Fati; nella ripresa a segno Sergio Ramos su rigore al 63' e Modric al 90'. Nella prima giornata di Champions League i catalani hanno asfaltato il Ferencvaros per 5-1 ma è stato espulso Pique che, di conseguenza, sarà assente nel match di Torino.