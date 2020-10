La Juventus in questa sessione di mercato ha concluso diversi acquisti e soprattutto ha cercato di rinforzare e ringiovanire la sua rosa. Fabio Paratici ha comprato giocatori giovani e funzionali al progetto di Andrea Pirlo. L'ultimo regalo di mercato che ha fatto la Juventus al suo allenatore è stato Federico Chiesa. Il giornalista Fabrizio Biasin nel suo editoriale su TMW, ha risposto a chi si domanda cosa se ne facciano i bianconeri del giocatore classe 97: "Se ne fa molto, perché è forte assai". Inoltre, il cronista ha spiegato che la Juventus si è assicurata Chiesa con la formula più giusta in tempi di Covid ovvero il "pagheremo".

Biasin parla del mercato della Juventus

Il 5 ottobre si è chiuso il Calciomercato e la Juventus ne è uscita decisamente rinforzata. Fabio Paratici è riuscito a cedere i giocatori che non rientravano più nel progetto e ha inserito in rosa calciatori più giovani. I colpi più clamorosi sono stati sicuramente Alvaro Morata, Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Quest'ultimo servirà ad Andrea Pirlo per alternarlo con Juan Cuadrado. Ma per molti la Juventus avrebbe dovuto assicurarsi anche un esterno sinistro. Questa corrente di pensiero è caldeggiata anche da Fabrizio Biasin: "Alla Juve in verità serviva di più un esterno a sinistra. - ha scritto il cronista nel suo editoriale su TMW - Non è arrivato, avranno certamente fatto i loro calcoli".

Come esterno sinistro la Juventus può contare su Alex Sandro e Andrea Pirlo potrebbe decidere di schierare in quella posizione anche Federico Bernardeschi. Il tecnico bresciano ha spiegato che il suo numero 33 non è un trequartista ma un esterno. Dunque, Bernardeschi potrebbe essere l'alternativa ad Alex Sandro.

Nelle prime partite di campionato, però, Andrea Pirlo non ha potuto contare su questi due giocatori che erano fermi ai box. Alex Sandro e Federico Bernardeschi torneranno dopo la pausa della Nazionale. Perciò alla ripresa Pirlo avrà più soluzioni anche a sinistra.

Khedira resterà Torino

Nel corso di questa sessione di mercato si è parlato molto di una rescissione di contratto tra la Juventus e Sami Khedira.

Il tedesco, però, non ha accettato questa soluzione e ha deciso di rimanere a Torino. La Juventus avrebbe provato più volte a convincere il giocatore ma alla fine non si è trovato un accordo. Khedira non si sarebbe convinto nemmeno davanti all'ipotesi di un'esclusione dalla lista Champions. Il numero 6 juventino, a questo punto, dovrebbe rimanere fino a gennaio o al massimo fino a giungo. Nel 2021 comunque le strade della Juventus e del centrocampista tedesco si separeranno visto che il contratto scadrà.