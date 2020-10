La Juventus nell'ultima sessione di mercato ha ulteriormente rinforzato la sua rosa mettendo a segno dei colpi di grande prospettiva. Il club bianconero, però, è sempre molto attento alla possibilità di cogliere eventuali opportunità di mercato. Una di queste opportunità potrebbe arrivare dalla Spagna. Infatti, secondo a quanto afferma El Chiringuito, il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid sarebbe in standby. Il difensore va in scadenza di contratto nel 2021 e su di lui ci sarebbero anche gli occhi della Juventus e del PSG.

La Juventus tiene d'occhio il mercato delle opportunità

La Juventus, in questi anni, è stata molto brava a cogliere delle opportunità che si sono presentate sul mercato.

I bianconeri spesso hanno messo a segno importanti colpi a parametro zero. Per questo motivo anche per la prossima estate la Juventus cercherà di capire se ci saranno opportunità nel mercato degli svincolati. Una di queste opportunità potrebbe essere Sergio Ramos. Il Capitano del Real Madrid va in scadenza nel 2021. Il rinnovo del contratto del giocatore spagnolo con i blancos sarebbe in stand by. Per questo motivo molte squadre avrebbero messo gli occhi su Sergio Ramos e tra queste ci sarebbe anche la Juventus. Fabio Paratici, però, dovrà stare attento anche alla concorrenza del Paris Saint Germain. La Juventus avrebbe il vantaggio di potersi giocare la carta Cristiano Ronaldo. Infatti, Ramos e CR7 sono stati compagni di squadra al Real Madrid e dunque, il club bianconero potrebbe riunire il difensore spagnolo e il fenomeno di Madeira.

Ramos guadagna circa 11 milioni di euro e per la Vecchia Signora questo non sarebbe un problema, visto che de Ligt percepisce più o meno quella cifra. La Juventus, però, oltre a Ramos, starebbe guardando anche un altro parametro zero e si tratterebbe di Alaba del Bayern Monaco.

Dybala potrebbe rinnovare con la Juventus

Oltre a guardare il mercato degli svincolati, la Juventus starebbe pensando anche ai rinnovi di alcuni suoi giocatori. Uno dei calciatori che vorrebbe prolungare il suo accordo con i bianconeri sarebbe Paulo Dybala. Del possibile rinnovo del numero 10 juventino ne ha parlato anche Gianluca Di Marzio, intervenuto ai microfoni di Radio Bianconera: "Io penso comunque che rinnoverà".

Di Marzio, però, ha spiegato che la Juventus prima di fare firmare il rinnovo a Dybala vorrà capire quale sarà il progetto tattico di Pirlo. Dunque, il club bianconero vedrà come il tecnico bresciano vorrà inserire Dybala nel suo scacchiere tattico. Adesso non resta che attendere di capire se Dybala, tatticamente parlando, sarà al centro del progetto della Juventus oppure no.