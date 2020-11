La Juventus ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale della Champions League. I bianconeri hanno battuto per 2-1 gli ungheresi del Ferencvaros allo Stadium. Vittoria in rimonta per gli uomini di mister Andrea Pirlo, che erano passati in svantaggio per il gol di Uzuni al 19esimo minuto. Il pareggio è stato a opera del solito Cristiano Ronaldo al minuto 35. Nei minuti di recupero i piemontesi hanno vinto grazie ad un colpo di testa del subentrato Alvaro Morata che ha realizzato il quinto centro nella massima competizione europea per club.

Il primo tempo

Pirlo ha madato in campo i suoi con un 4-3-3.

Il tecnico si è dovuto inventare il pacchetto arretrato, visti gli infortuni di Chiellini, Bonucci e Demiral. Così, davanti a Sczesny, l'ex regista ha schierato Cuadrado, De Ligt, Danilo ed Alex Sandro; Mc Kennie, Arthur e Bentancur a centrocampo; Dybala, Ronaldo e Bernardeschi in attacco. Dall'altra parte i biancoverdi sono entrati sul rettangolo di gioco con un 3-4-3, con Dibusz fra i pali; Blazic, Frimpong e Dvali a comporre la retroguardia; Ovrencscics, Siger, Somalia ed Heister a centrocampo; Zubkov, Uzuni e Niger in attacco.

Occasione per la Juventus al minuto 14. Traversone di Bernardeschi per Dybala sul secondo palo; destro dell'attaccante parato da Dibusz con il piede. Cinque minuti dopo ungheresi avanti in contropiede: Nguen crossa in mezzo e Uzuni anticipa tutti mettendo dentro alle spalle di Sczesny.

La reazione dei bianconeri si fa attendere. Bianconeri non in grande forma. Al 31esimo minuti Arthur per Cuadrado che calcia alto. Al minuto 36 Cristiano Ronaldo, da fuori area, pareggia con un sinistro all'angolino, battendo Dibusz. Il primo tempo termina sull'1-1.

Secondo tempo

Sfortunato Federico Bernardeschi al 60esimo minuto: sinistro dell'ex Fiorentina, il portiere degli ungheresi si salva con l'aiuto del palo.

Due minuti più tardi dentro Morata, Chiesa e Kulusevski per Dybala, Mckennie e Bernardeschi: 4-2-4 per i padroni di casa. Occasionissima per Cristiano Ronaldo, messo davanti alla porta da una giocata di Morata al minuto 69, ma il fuoriclasse portoghese sciupa la chance davanti a Dibusz. Al 77esimo minuto Morata scatta in posizione regolare e, davanti al portiere, prende il palo con una conclusione mancina.

Nei minuti di recupero lancio di Danilo per Cuadrado che mette in mezzo di prima intenzione dalla destra: colpo di testa di Morata e la sfera si infila in rete.

La Juventus si qualifica agli ottavi di finale di Champions League insieme al Barcellona. I blaugrana sono in testa con 12 punti seguiti dai bianconeri a quota 9. Le due squadre si affronteranno nell'ultima giornata al Camp Nou. All'andata i catalani si imposero per 0-2 allo Stadium.