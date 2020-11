L'Inter si prepara a riabbracciare Milan Skriniar. Il centrale slovacco è finalmente guarito dal coronavirus e domenica potrebbe tornare in campo nel big match di campionato contro l'Atalanta, in programma al Gewiss Stadium alle ore 15. Il giocatore, però, sarebbe sempre al centro di rumors di mercato. Già questa estate era stato cercato a lungo dal Tottenham che alla fine si è tirato indietro per le richieste ritenute eccessive da parte della società nerazzurra. A gennaio gli Spurs potrebbero rifarsi sotto ma non sarebbero gli unici interessati a lui, visto che sul classe 1995 avrebbe messo gli occhi anche il Liverpool.

Liverpool su Skriniar

Milan Skriniar continua ad avere molti estimatori in Inghilterra. Negli anni scorso avevano provato ad acquistarlo i due club di Manchester, il City e lo United, che si sono scontrate sul muro eretto dall'Inter, che non ha voluto saperne di cederlo, anche quando era in balia dei paletti del fair play finanziario. Questa estate ci ha pensato il Tottenham, venuto in Italia per trattare di persona con i dirigenti nerazzurri senza, però, trovare un'intesa. Gli Spurs a gennaio sembrerebbero intenzionati a fare un nuovo tentativo ma non sarebbero gli unici interessati al centrale slovacco.

Stando a quanto riportato da ESPN, infatti, sul giocatore avrebbe messo gli occhi anche il Liverpool.

I Reds cercano un difensore centrale di livello e il grave infortunio subito da Virgil Van Dijk ha amplificato questa esigenza. L'olandese rischia di aver già terminato la stagione e non c'è certezza sui tempi di recupero. Per questo sarebbero in cerca di un giocatore di livello e Skriniar sarebbe l'ideale per non farlo rimpiangere.

Nella difesa a quattro, infatti, l'ex Sampdoria ha dimostrato di essere uno dei migliori al mondo, soffrendo il passaggio alla difesa a tre lo scorso anno con l'arrivo di Antonio Conte.

La richiesta dell'Inter

L'Inter già questa estate non ha chiuso le porte alla possibile cessione di Milan Skriniar. Il difensore ha sofferto il passaggio alla difesa a tre e per questo i nerazzurri sarebbero pronti a sacrificarlo in caso di una proposta congrua al suo valore.

Valutazione che per i nerazzurri non è inferiore ai 50 milioni di euro, la stessa cifra chiesta questa estate al Tottenham. Il Liverpool, però, potrebbe avere la carta per abbassare l'esborso economico. I Reds, infatti, potrebbero provare ad inserire nell'affare il cartellino di Georginio Wijnaldum, centrocampista olandese già accostato al club meneghino nelle scorse settimane e in scadenza di contratto a giugno. Con il classe 1990 e un conguaglio economico l'Inter potrebbe aprire alla partenza di Skriniar, andando su Milenkovic come sostituto.