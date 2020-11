La Juventus sabato 21 novembre tornerà in campo dopo la pausa per le nazionali per affrontare il Cagliari. Per arrivare al meglio alla sfida, i bianconeri si sono ritrovati alla Continassa per svolgere la classica rifinitura mattutina. Questo allenamento è servito ad Andrea Pirlo per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Il tecnico della Juventus dovrebbe affidarsi al 4-4-2, e tra i titolari dovrebbero rivedersi Weston McKennie e Federico Chiesa. Per il resto, invece, c'è ancora qualche piccolo interrogativo. Su tutti, resta da capire chi giocherà in porta, visto che è aperto il ballottaggio tra Gianluigi Buffon e Wojciech Szczesny.

La Juventus in attacco punterà sulle sue certezze

La Juventus dal 21 novembre inizierà un ciclo di dieci partite in un mese. Dunque, gli impegni per la squadra di Andrea Pirlo saranno molti, e per il tecnico sarà importante poter avere a disposizione tutta la rosa. Ad oggi, ci sono ancora alcune assenze, e in modo particolare contro il Cagliari mancheranno Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, ma per fortuna della Juventus ci sarà il rientro di De Ligt. Il difensore olandese sarà subito titolare e giocherà insieme a Juan Cuadrado, Merih Demiral e Danilo. Dunque, per quanto riguarda il reparto arretrato non ci sono particolari dubbi. Anche in attacco le scelte sono già fatte, visto che Pirlo si affiderà alle sue certezze Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, mentre Paulo Dybala partirà dalla panchina.

La Juventus ha qualche dubbio a centrocampo

Per la gara con il Cagliari, Andrea Pirlo dovrebbe affidarsi ad un centrocampo a quattro composto da Weston McKennie, Arthur, Adrien Rabiot e Federico Chiesa. Quest'ultimo ha smaltito il problema muscolare che gli ha impedito di essere a disposizione contro la Lazio e dunque si accinge a tornare tra i titolari.

Chiesa ha sfruttato la pausa per curarsi e per riprendere ad allenarsi con i compagni.

Contro il Cagliari, invece, Rodrigo Bentancur dovrebbe partire dalla panchina, essendo entrato in contatto con diversi positivi alla Covid-19. Il 20 novembre il numero 30 juventino è risultato negativo al tampone, ma si è allenato in maniera individuale in attesa di sottoporsi ad altri test.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; McKennie, Arthur, Rabiot, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata.

La Juventus non ha a disposizione nemmeno Ramsey

La Juventus, contro il Cagliari, oltre a Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini dovrà fare a meno anche di Aaron Ramsey. Il gallese però è vicino al rientro e dovrebbe essere a disposizione per la gara di martedì 24 novembre contro il Ferencvaros.