Uno dei primi giocatori a lasciare l'Inter nella prossima sessione di calciomercato, a gennaio, potrebbe essere Radja Nainggolan. Il centrocampista belga non è mai riuscito a ritagliarsi un ruolo di primo piano, venendo spesso relegato ai margini dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte. Il suo futuro potrebbe essere nuovamente in Sardegna, al Cagliari, con i rossoblu che già questa estate avevano provato a riportarlo alla base senza successo. A distanza di pochi mesi le cose sarebbero cambiate, anche per alcuni fattori, su tutti il grave infortunio subito da Marko Rog, che si dovrà operare al ginocchio.

Il Cagliari accelera per Nainggolan

Il Cagliari avrebbe intensificato i contatti con l'Inter per trovare l'intesa per l'acquisto di Radja Nainggolan. Non mancavano altre società interessate a lui, ma il belga spinge per tornare in Sardegna dopo pochi mesi. Lo scorso anno, infatti, il Ninja era tornato ad alti livelli, collezionando ben sei reti e sette assist, nonostante abbia saltato praticamente tutte le partite disputate dopo il lockdown a causa di un problema muscolare.

Ad accelerare la buona riuscita dell'affare sarebbe stato il grave infortunio di Marko Rog, che avrebbe subito la rottura del legamento crociato anteriore e domani sarà operato in Germania. Una tegola non da poco per il tecnico, Eusebio Di Francesco, visto che il centrocampista croato era stato uno dei migliori tra le fila rossoblu in questa prima parte della stagione, oltre ad essere un titolarissimo del centrocampo insieme a Nandez e a Marin.

In questa stagione, inoltre, Nainggolan non ha praticamente mai trovato spazio tra le fila dell'Inter, non partendo mai da titolare e giocando solo qualche spezzone di gara. Una presenza in Champions League, mentre in campionato ha collezionato quattro spezzoni di partita.

Le cifre dell'affare

L'Inter non ha cambiato la propria linea rispetto alla scorsa estate.

L'intenzione è quella di cedere Radja Nainggolan a titolo definitivo o, al massimo, in prestito con obbligo di riscatto. Per questo motivo con il Cagliari potrebbe arrivare l'intesa sulla base di un piccolo conguaglio economico più una giovane contropartita tecnica, come Ladinetti. In alternativa i nerazzurri potrebbero strappare l'opzione per uno tra Nahitan Nandez e Alessio Cragno, elementi che potrebbero essere funzionali al futuro dell'Inter, soprattutto per quanto riguarda l'estremo difensore, che sarebbe stato individuato come potenziale erede di Samir Handanovic, non più giovanissimo.