La Juventus la prossima stagione potrebbe decidere di rinforzare in maniera importante il centrocampo. Il direttore sportivo Fabio Paratici infatti sta valutando diversi nomi anche in considerazione del fatto che a giugno potrebbero esserci delle cessioni pesanti. A rischio partenza ci sono Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, che continuano ad avere difficoltà a imporsi in bianconero. Inoltre le loro cessioni potrebbero essere utili per il bilancio d'esercizio in quanto determinerebbero una plusvalenza finanziaria essendo arrivati a parametro zero nell'estate 2019. Si parla molto di un interesse per Houssem Aouar del Lione e per Manuel Locatelli del Sassuolo.

Oltre a questi negli ultimi giorni la stampa tedesco ha ipotizzato il possibile arrivo a Torino del centrocampista del Bayern Monaco Corentin Tolisso. L'ex Lione infatti va in scadenza di contratto con la società bavarese a giugno 2022 e potrebbe lasciare la Germania a fine stagione. La trattativa potrebbe definirsi sulla base di un prestito con diritto di riscatto anche se la Juventus spererebbe in uno scambio di mercato Tolisso-Douglas Costa.

La Juventus potrebbe investire su Tolisso

La Juventus starebbe lavorando all'acquisto di almeno un centrocampista per la prossima stagione. Fra i giocatori che più interessano alla società bianconera troviamo Corentin Tolisso, mediano classe 1994 attualmente al Bayern Monaco. Valutato circa 25 milioni di euro, ha un contratto in scadenza a giugno 2022 con la società bavarese.

La Juventus starebbe pensando di offrire il cartellino di Douglas Costa per arrivare al centrocampista francese. Il brasiliano in questa stagione sta giocando in prestito proprio al Bayern Monaco anche se non sta raccogliendo molto minutaggio. Per questo il possibile scambio con Tolisso sembrerebbe molto improbabile. Più fattibile l'eventuale arrivo del francese in prestito con diritto di riscatto.

L'ex Lione però non piace solo alla Juventus ma anche al Paris Saint Germain. In questa stagione fino ad adesso ha raccolto 12 presenze nel campionato tedesco mentre in Champions League ha giocato tre partite e realizzato un gol.

Il mercato della Juventus

L'eventuale acquisto di Corentin Tolisso non sarebbe l'unico a centrocampo. La Juventus infatti potrebbe investire su almeno un altro mediano, magari con caratteristiche diverse rispetto a quelli già presenti nella rosa.

Il preferito sembrerebbe essere Manuel Locatelli del Sassuolo, in grado di garantire quantità ma anche qualità. Fra l'altro il classe 1998 lo scorso Calciomercato estivo è stato vicino al trasferimento alla Juventus. La mancata intesa sul cartellino fra Sassuolo e società bianconera avrebbe portato il giocatore a rimanere nella squadra emiliana.