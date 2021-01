Gli ultimi giorni di mercato potrebbero regalare diverse trattative interessanti. Il Calciomercato invernale 2021 è stato infatti caratterizzato dalla crisi economica dovuta all'emergenza coronavirus. Per questo non si sono visti, almeno fino ad adesso, clamorosi acquisti o investimenti pesanti da parte delle società. Come più volte ricordato dal direttore sportivo Paratici in alcune recenti interviste, sarà importante la creatività per poter arrivare a determinati giocatori, magari cogliendo qualche opportunità riguardanti profili che attualmente fanno panchina nelle rispettive squadre ma hanno bisogno di giocare in vista dell'Europeo 2021.

È il caso del centrocampista del Manchester United Donny Van de Beek, che nella prima parte della stagione con la squadra inglese ha raccolto appena 22 presenze fra tutte le competizioni disputate dallo United. Di queste gran parte da subentrato, per questo l'ex Ajax starebbe pensando di trasferirsi in prestito. Potrebbe rappresentare un'occasione di mercato per la Juventus, alla ricerca di un giocatore abile negli inserimenti in area avversaria. L'olandese però potrebbe arrivare solo dovesse partire Sami Khedira.

La Juventus potrebbe investire su Van de Beek se dovesse partire Sami Khedira

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali inglesi, la Juventus starebbe pensando all'acquisto di Donny Van de Beek. L'olandese arriverebbe in prestito se Khedira dovesse lasciare Torino.

A proposito del tedesco, attualmente non sarebbero arrivate offerte concrete per il centrocampista. Per questo c'è il rischio che possa rimanere a Torino fino a fine stagione pesando sul monte ingaggi della Juventus. Khedira ha un contratto fino a giugno 2021 a sei milioni di euro. Questo significa che peserà a bilancio fino a fine stagione ulteriori 6 milioni di euro lordi.

Si era parlato qualche settimana fa di un interesse dell'Everton e del Tottenham per il giocatore. Interesse che evidentemente non si è concretizzato. Per questo attualmente sono maggiori le probabilità che il tedesco possa rimanere alla Juventus, sempre da fuori rosa.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche all'acquisto di una punta a gennaio.

Difficile arrivare a Dzeko per il costo d'ingaggio (guadagna 7,5 milioni di euro a stagione), probabile che la società bianconera possa investire su un giovane che sia disposto a fare l'alternativa ad Alvaro Morata. Piace Gianluca Scamacca del Sassuolo, anche se in questo momento non ci sarebbe intesa fra società emiliana e la Juventus per la formula di trasferimento del nazionale under 21 italiano. Nelle ultime ore si parla anche del possibile arrivo della punta classe 2001 del Bayern Monaco Joshua Kirkzee, che potrebbe essere acquistato in prestito per 18 mesi con diritto di riscatto.