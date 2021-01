La Juventus in questi primi giorni del 2021 si ritrova con diverse indisponibilità nella rosa a disposizione del tecnico Andrea Pirlo. Dopo Alex Sandro e Cuadrado la società bianconera ha ufficializzato la positività al coronavirus di Mathijs de Ligt. Il difensore olandese dovrà stare in isolamento per almeno dieci giorni. La speranza per il tecnico Andrea Pirlo è che possa rientrare per la finale di Supercoppa italiana contro il Napoli prevista il 20 gennaio. Intanto però arrivano buone notizie da Alvaro Morata, infortunatosi nei primi giorni di gennaio. La punta spagnola sta recuperando dal problema muscolare subito prima di Juventus-Udinese.

Secondo le ultime indiscrezioni potrebbe essere convocato per gli ottavi di finale di Coppa Italia contro il Genoa, in programma mercoledì 13 gennaio. Andrea Pirlo potrebbe schierarlo nella parte finale per fargli trovare un po' di minutaggio. In questo modo dovrebbe partire titolare nel match di campionato contro l'Inter, previsto domenica 17 gennaio.

Alvaro Morata dovrebbe rientrare contro l'Inter

La punta Alvaro Morata dovrebbe ritornare a disposizione del tecnico della Juventus Andrea Pirlo dal match in campionato contro l'Inter. Un recupero importante quello di spagnolo, se si considerano i pochi giocatori nel settore avanzato. Non è un caso infatti che la società bianconera si stia muovendo sul mercato alla ricerca di un'alternativa proprio ad Alvaro Morata.

Di certo Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala saranno chiamati ad un impegno continuativo per altri dieci giorni. Possibile però che Pirlo possa schierare (soprattutto in Coppa Italia contro il Genoa) anche Kulusevski come punta, considerando che l'anno scorso a Parma ha già ricoperto il ruolo. A proposito di mercato, la Juventus starebbe seguendo diversi giocatori per il ruolo di vice Morata.

Il mercato della Juventus

L'infortunio di Morata ha dato conferma alla Juventus che è necessaria una punta in più nel settore avanzato. Il direttore sportivo Fabio Paratici sta seguendo diversi nomi, ma l'idea sarebbe quella di affidarsi ad un acquisto low cost, sia dal punto di vista del cartellino che dell'ingaggio. Probabile quindi che possa arrivare un parametro zero o un giocatore in prestito.

Si seguono Graziano Pellé, Leonardo Pavoletti, Fernando Llorente e Mario Mandzukic. Nelle ultime ore nella lista di mercato del dirigente bianconero si sarebbe aggiunto anche il nome della punta del Genoa Scamacca. Il nazionale under 21 è in prestito nella società ligure ma è di proprietà del Sassuolo. Sarebbe un profilo molto interessante, molto simile in caratteristiche tecniche e fisiche ad Alvaro Morata.