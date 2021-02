Non è passato neanche un mese dall'ultimo scontro tra Milan ed Inter, eppure a Milano è nuovamente tempo di derby. Il 26 gennaio è andato in scena un match pirotecnico, in cui i nerazzurri si imposero per 2-1. Quasi un mese dopo, le due squadre si incontrano di nuovo e stavolta la partita mette in palio il primato nella classifica di Serie A, visto che i nerazzurri attualmente precedono i rossoneri di un solo punto. La sfida Milan-Inter è in programma domenica 21 febbraio alle ore 15.

Serie A: rossoneri e nerazzurri si giocano il primato

Le due formazioni arrivano a questo incontro con un morale molto diverso: i nerazzurri, grazie alla vittoria 3-1 di domenica sulla Lazio, hanno appena preso la testa della classifica superando proprio i “cugini” rossoneri, sconfitti sabato per 2-0 sul campo dello Spezia.

Il Milan è parso stanco e incapace di mostrare quel gioco che ha affascinato tutti nella prima parte di stagione. L'Inter, invece, dopo l'eliminazione in Coppa Italia, in campionato non ha sbagliato: quella con la Lazio è la terza vittoria di fila nonché il sesto risultato utile consecutivo in Serie A. Trascinata dalla coppia di attacco Lukaku-Lautaro e dalle grandi prestazioni a centrocampo di Barella, l'Inter sembra aver trovato grande solidità: la sconfitta casalinga in Coppa Italia è infatti "figlia" di due errori individuali. I nerazzurri, oltre alla voglia di evitare il contro sorpasso, cercheranno di vendicare la sconfitta dell'andata, maturata proprio grazie a una doppietta di Ibrahimović. Per la squadra di Conte è un incontro fondamentale, considerando che il campionato è l'unico obiettivo sul quale il club deve concentrarsi.

Il Milan, invece, arriva a questo match cruciale dopo la trasferta di Belgrado di Europa League.

Milan-Inter, orario e dove vederla in tv e streaming

La stracittadina milanese numero 228 è in programma domenica 21 febbraio, alle ore 15, ovviamente a San Siro. La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma streaming Dazn. È la prima volta che il derby di Milano sarà visibile sulla piattaforma nata in Regno Unito.

Tuttavia, in seguito all'accordo con Sky, Milan-Inter sarà visibile anche sul canale 209 (Dazn 1) di Sky. Per vedere il suddetto canale è tuttavia necessario aver attivato il servizio Dazn su Sky.

Come sempre, l'incontro potrà essere seguito in diretta anche in radio, sulle frequenze di Rai Radio 1.