Il mercato estivo non riguarda soltanto i calciatori, ma sempre più spesso anche gli equilibri interni alle società e i rapporti tra area tecnica e dirigenza. In questo contesto, le ultime indiscrezioni raccontano di una Juventus particolarmente attiva nella definizione del nuovo assetto sportivo e tecnico, mentre Inter e Milan continuano a muoversi tra sogni di mercato e possibili cessioni di peso.

Spalletti vuole Tognozzi: il nodo del potere decisionale

Secondo quanto riportato su YouTube dall’opinionista Luca Gramellini, nelle scorse ore sarebbe andato in scena un incontro di alto livello tra i massimi dirigenti bianconeri e Luciano Spalletti, con il tecnico toscano protagonista di una richiesta ben precisa.

Secondo le indiscrezioni emerse, il toscano avrebbe indicato la necessità di inserire Matteo Tognozzi all’interno del quadro societario della Juventus con un ruolo centrale da direttore sportivo. Una richiesta che avrebbe una doppia motivazione. Da un lato, l’allenatore toscano vorrebbe lavorare nuovamente accanto a una figura di fiducia, con cui condividere visione tecnica e strategie di mercato in vista della costruzione della rosa estiva. Dall’altro, Spalletti avrebbe il desiderio di incidere maggiormente sulle scelte relative alla compravendita dei calciatori, riducendo il peso delle decisioni prese dall’attuale amministratore delegato Damien Comolli.

Tra il tecnico e il dirigente francese, infatti, i rapporti non sarebbero particolarmente distesi secondo quanto filtra dalle ricostruzioni circolate nelle ultime settimane.

In questo scenario, l’inserimento di Tognozzi rappresenterebbe per Spalletti una garanzia di maggiore sintonia operativa e una diversa distribuzione del potere decisionale all’interno del club. Una dinamica che, se confermata, potrebbe incidere profondamente sulla prossima strategia bianconera.

Inter, il sogno Nico Paz si complica. Milan valuta il futuro di Leao

Nel frattempo, in casa Inter prende quota una riflessione su un obiettivo che rischia di restare soltanto un desiderio. Secondo quanto riferito dal giornalista Gianluca Di Marzio, José Mourinho – prossimo al ritorno sulla panchina del Real Madrid – avrebbe intenzione di trattenere Nico Paz dopo il recente riscatto del talento argentino da parte del Como per circa 9 milioni di euro.

Una prospettiva che renderebbe sempre più difficile un ritorno del fantasista in Serie A e rafforzerebbe i piani del club spagnolo.

Sul versante rossonero, invece, continua a tenere banco il futuro di Rafael Leao. L’attaccante portoghese da tempo al centro delle critiche di stampa e tifosi, secondo alcune indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra avrebbe attirato l’interesse del Manchester United. I Red Devils potrebbero valutare un investimento da circa 50 milioni di euro per provare a portare il numero dieci lontano da Milano, aprendo così un possibile scenario di rivoluzione offensiva per il Milan.