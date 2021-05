La stagione di Serie A si è conclusa per il Crotone di Serse Cosmi. La squadra calabrese non è riuscita a conquistare la salvezza, retrocedendo aritmeticamente in cadetteria con qualche giornata di anticipo. Un campionato avaro di soddisfazioni per gli squali, che hanno però messo in mostra alcuni elementi come Nwankwo Simy e Junior Messias.

Ora la società sarà chiamata prima di tutto a sciogliere il nodo legato al futuro della panchina rossoblù.

Crotone, Cosmi in bilico

Nonostante il finale di stagione positivo con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre giornate, il futuro del tecnico Serse Cosmi potrebbe essere lontano dalla Calabria.

L'allenatore, che ha più volte manifestato la sua volontà nel procedere l'avventura con i calabresi, attende di potere incontrare la società prima di conoscere quello che sarà il suo destino. Per lui in questa stagione è avvenuto il ritorno in Serie A, categoria che mancava dal suo curriculum dall'esperienza al Siena nel campionato 2012-2013. Dopo le ultime esperienze in cadetteria, l'allenatore umbro è arrivato infatti lo scorso inverno in sella alla panchina rossoblù a seguito dell'esonero del tecnico Giovanni Stroppa. Tra alti e bassi la squadra ha ottenuto qualche risultato, senza però riuscire a rimanere aggrappata al treno salvezza.

Al via la ricostruzione

Il fatto di giocare nel campionato di Serie B porterà inevitabilmente alla cessione di alcuni dei protagonisti del torneo appena concluso.

Con le valigie pronte sembrerebbero essere diversi calciatori, tra questi sicuramente gli attaccanti Nwankwo Simy e Junior Messias. La conferma, al termine dell'ultimo match casalingo contro la Fiorentina, è arrivata direttamente dal presidente Gianni Vrenna. Saranno essenzialmente loro due i calciatori sacrificati in avvio di mercato per ottenere le plusvalenze necessarie a finanziare la prossima campagna acquisti della squadra.

In una Serie B di alto profilo come quella 2021-2022 il Crotone dovrà fare di necessità virtù, andando ad allestire un gruppo tecnicamente valido e soprattutto affiatato.

Crotone pronto al mercato

A salutare la piazza di Crotone nelle ultime ore è stato l'attaccante Adam Ounas. Il calciatore francese, in prestito dal Napoli, rientrerà alla società partenopea, prima di approdare presumibilmente in un nuovo club di Serie A.

Stesso discorsi per l'esterno Arcadiusz Reca, già da alcune giornate fermo causa infortunio per il quale è altamente probabile il ritorno all'Atalanta nonostante un presunto interessamento del Genoa.

In entrata al momento, invece, tutto sembra ancora apparentemente fermo.

A fare il suo ritorno sarà l'attaccante Augustus Kargbo che, concluso il prestito alla Reggiana, rientrerà in Calabria mettendosi a disposizione della nuova squadra.