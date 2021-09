La Uefa Champions League 2021/2022 è ormai alle porte: martedì 14 e mercoledì 15 settembre inizia la fase a gironi della principale manifestazione europea calcistica per club. Quella che sta per iniziare è un'edizione che si prospetta ricca di emozioni e di spettacolo.

Grandi addii in questa sessione di calciomercato

Il Calciomercato di questi mesi è stato imprevedibile e ricco di addii. La storia d’amore tra Leo Messi (34 anni) e il Barcellona è giunta al termine. Dopo 21 anni, Lionel lascia la sua (vecchia) casa, e cede alle lusinghe di un Paris Saint-German che punta a essere una macchina praticamente invincibile.

Il sei volte Pallone d’Oro ha firmato un contratto biennale con il club francese, da 35 milioni l’anno più bonus, 5 milioni in più rispetto a Neymar. Da citare fra i nuovi ingaggi del Psg anche Sergio Ramos, che lascia il Real Madrid dopo 16 anni, Gigio Donnarumma (a parametro zero dal Milan), Georginio Wijnaldum (arrivato dal Liverpool) e Achraf Hakimi (dall'Inter).

Seguendo l’esempio dell’argentino Messi anche Cristiano Ronaldo (36 anni) ha lasciato la Juventus e ritorna in Inghilterra nel Manchester United, club dove aveva mosso i primi passi nel calcio internazionale. Il portoghese diventa il giocatore più pagato della Premier League, con un contratto biennale da 25 milioni di sterline l’anno, circa 29 milioni di euro.

Un altro addio tanto chiacchierato è stato quello di Romelu Lukaku dall’Inter: il belga è passato al Chelsea per 115 milioni.

Nuovi tecnici sulle panchine di Juventus e Inter

Due squadre italiane su quattro fra quelle che partecipano alla Champions hanno cambiato allenatore. C'è stato l’addio di Antonio Conte all’Inter dopo aver vinto lo scudetto con i nerazzurri, al suo posto è arrivato Simone Inzaghi.

Importante è stato anche il ritorno di Max Allegri alla Juventus, che prende il posto di Pirlo, reduce da un quarto posto (peggiore risultato dei bianconeri negli ultimi 10 anni).

Viceversa hanno confermato l'allenatore sia il Milan (con Pioli) che l'Atalanta (con Gasperini).

Sorteggiati a Istanbul i gironi della Champions League 21/22

GRUPPO A: Manchester City, Paris SG, Lipsia, Bruges

GRUPPO B: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

GRUPPO C: Sporting Lisbona, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D: Inter , Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol

, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol GRUPPO E: Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dynamo Kiev

GRUPPO F: Villarreal, Manchester United, Atalanta , Young Boys

, Young Boys GRUPPO G: Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H: Chelsea, Juventus, Zenit San Pietroburgo, Malmoe

Sarà una sorta di remake per l’Inter, che, come lo scorso anno, affronterà il Real Madrid di Ancelotti e lo Shaktar di De Zerbi. La prima partita dei nerazzurri sarà il 15 settembre a Milano.

Questa estate l'Inter che ha perso i suoi top player, Hakimi e Lukaku, e ha ingaggiato Dzeko, Dumfries, Calhanoglu e Correa. I risultati delle prime due giornate di campionato stanno finora dando ragione al mercato effettuato dal duo Marotta-Ausilio. L'Inter è quotata 25.00 dalla Snai come vincente Champions League, che non arriva agli ottavi del torneo dal 2012.

Girone arduo per il Milan che torna in Champions dopo sette lunghi anni d’attesa. Per i rossoneri non sarà una passeggiata, che affronterà Liverpool, Porto e Atletico Madrid, che ha visto nelle ultime ore il ritorno del francese Griezmann. Il Milan è quotato 50.00 dalla Snai come vincente della Champions League.

L’Atalanta di Gasperini ha invece pescato Manchester United, Villarreal e Young Boys.

La Dea nella competizione era uscita ai quarti di finale con il PSG due anni fa, e con il Real agli ottavi lo scorso anno: l'obiettivo stagionale è almeno quello di passare la fase a gironi. Gasperini spera che Muriel e Zapata recuperino e si presentino al primo appuntamento con il Villarreal il 14 settembre. In alternativa, il tecnico dei bergamschi potrebbe optare per Ilicic come prima punta, con alle spalle Pessina e Malinovskyi. L'Atalanta è quotata 33.00 dalla Snai come vincente Champions League e 50.00 da GoldBet.

La favorita tra le italiane rimane la Juventus di Allegri, quotata 15.00 rispettivamente da Snai e GoldBet, e 13.00 da PlanetWin. I bookmaker indicano la Juventus come la decima squadra favorita in assoluto.

Per tutti i bookmaker la squadra da battere è in assoluto il PSG, che in attacco potrà schierare Leo Messi affiancato a Mbappè e Neymar. Sulla carta la squadra parigina è la favorita, quotata 3.75 come vincente Champions League da Snai, GoldBet e PlantWin, più alta la quota di EuroBet e Sisal, rispettivamente 3.85 e 4.00.

Al seguito del club francese vi è il City di Guardiola, che dopo l’amara sconfitta dello scorso anno col Chelsea, guarda al futuro con il nuovo arrivato Grealish pagato 117 milioni di euro. I Citizens quotati 4.50, da Snai e PlanetWin e 4.75 da GoldBet. In terza posizione troviamo il Bayer Monaco di Robert Lewandowski che lascia l’organico intatto, affidando la panchina a Julian Nagelsmann. Il club bavarese è quotato 7.50, 7.00 e 8.00 rispettivamente da Snai, GoldBet e PlanetWin.