La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato nei prossimi mesi. Difficile pensare a grandi investimenti a gennaio, a meno che dovessero concretizzarsi alcune cessioni pesanti. Si parla ad esempio della possibile partenza di Aaron Ramsey ma anche di quella di Weston Mckennie. Da valutare anche la possibile cessione in prestito di Kaio Jorge, che potrebbe trovare una squadra che gli permetta di raccogliere più minutaggio. Fra i principali nomi seguiti dalla Juventus per il mercato spiccano sicuramente i centrocampisti Aurelien Tchouameni e Ryan Gravenberch e la punta Dusan Vlahovic.

Proprio il giocatore della Fiorentina è stato molto chiacchierato dai giornali sportivi dopo le dichiarazioni dei suoi agenti sportivi. Quest'ultimo hanno confermato la volontà del giocatore di non prolungare il suo contratto. Di Vlahovic ha parlato di recente anche Luciano Moggi. L'ex dirigente della Juventus ha dichiarato che in questo inizio di stagione la punta della Fiorentina non si sta confermando rispetto alla scorsa stagione. Proprio per questo la società bianconera deve prima attendere per capire se è il caso di investirci.

Luciano Moggi ha parlato della punta della Fiorentina Dusan Vlahovic

"Vlahovic adesso non è più quello dell’anno passato. Aspettiamo se si ripete in questa stagione".

Queste le dichiarazioni di Luciano Moggi in riferimento alla punta della Fiorentina. L'ex dirigente della Juventus ha sottolineato che bisogna aspettare per valutare un eventuale investimento pesante sul giocatore della Fiorentina. La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro ma essendo in scadenza a giugno 2023 potrebbe diminuire nei prossimi mesi.

Moggi ha parlato anche della situazione contrattuale di Paulo Dybala, confermando come sia vicino il prolungamento del contratto della punta argentina fino a giugno 2026. Ha poi parlato della Juventus di Allegri, sottolineando come sia una squadra di media qualità. Secondo l'ex dirigente bianconero per raggiungere gli obiettivi stagionali dovrà impegnarsi al massimo.

Le prossime partite della Juventus

La vittoria contro lo Zenit San Pietroburgo per 1 a 0 permette alla Juventus di conquistare altri punti importanti per la qualificazione agli ottavi di finale della massima competizione europea. Il match point ci sarà il 2 novembre all'Allianz Stadium di Torino sempre contro lo Zenit. Basterà un pareggio ai bianconeri per la certezza matematica. Intanto proverà a guadagnare altre posizioni in Serie A. Domenica 24 ottobre ci sarà la sfida contro l'Inter, successivamente giocherà contro il Sassuolo e il Verona prima dello Zenit. L'ultimo match prima della pausa per le nazionali sarà contro la Fiorentina di Dusan Vlahovic.