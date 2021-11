La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle squadre più attive sul mercato. La società bianconera starebbe lavorando ad alcune cessioni ma allo stesso tempo dovrà rinforzare la rosa nei ruoli che necessitano di rinforzi. A proposito di partenza si valuta il trasferimento dei centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. Il francese potrebbe essere ceduto per circa 30 milioni di euro, oltre al fatto che la società bianconera andrebbe a risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi. Lo stesso risparmio che si definirebbe con l'addio di Aaron Ramsey, il gallese potrebbe rescindere consensualmente il suo contratto con la Juventus.

Se dovesse lasciare la società bianconera potrebbe decidere di rinforzare il centrocampista con un giocatore di qualità. Si è parlato di un possibile arrivo di Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione, e di Nicolò Rovella, che potrebbe anticipare il suo arrivo alla Juventus già a gennaio. Nelle ultime ore però la società bianconera starebbe valutando anche un altro giocatore come possibile rinforzo, si tratta di Gonzalo Villar, centrocampista della Roma che in questa stagione è considerato una riserva da Mourinho. Lo spagnolo ha una valutazione di mercato di circa 15 milioni di euro.

La Juventus potrebbe acquistare Vilar in caso di cessione di Ramsey a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gonzalo Vilar. Lo spagnolo la scorsa stagione era un titolare con Fonseca, nell'attuale invece Mourinho non lo sta considerando neanche come alternativa ai titolari Veretout e Cristante.

Per questa la sua cessione sembra concreta già a gennaio. La società bianconera potrebbe decidere di acquistare lo spagnolo se dovesse essere ceduto Aaron Ramsey. A tal riguardo si parla di una possibile rescissione consensuale per il centrocampista gallese. Una partenza che porterebbe la Juventus a risparmiare circa 7 milioni di euro a stagione sul monte ingaggi.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per la prossima stagione e starebbe valutando diversi giocatori. Potrebbe pescare dopo tre stagioni al mercato dei parametri zero. Gli ultimi arrivi a titolo gratuito sono stati proprio i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey nell'estate 2019, che evidentemente non si sono rivelati investimenti ideali per la Juventus.

Si parla del possibile arrivo a parametro zero di Paul Pogba, il centrocampista francese è in scadenza di contratto con il Manchester United a fine stagione. Il suo ingaggio da 16 milioni di euro a stagione però non agevolerebbe un suo eventuale approdo nella società bianconera.