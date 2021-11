La Juventus nell'ultima giornata di campionato ha recuperato due punti a Milan, Napoli e Inter e tre punti alla Roma. Il quarto posto attualmente è distante quattro punti mentre il primo 13. I bianconeri proveranno a recuperare altri punti a novembre e dicembre, anche perché la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League è già stata raggiunta con due giornate d'anticipo. Nelle ultime partite si è messo in evidenza il centrocampista Weston McKennie, che aveva iniziato invece i primi due mesi della stagione regalando prestazioni discutibili.

L'americano durante il recente Calciomercato estivo era stato vicino alla cessione. Sia contro il Sassuolo e il Verona ha segnato mentre nel match contro la Fiorentina è stato probabilmente uno dei migliori in campo per la Juventus. Il tecnico Massimiliano Allegri è evidentemente soddisfatto del rendimento dell'americano, che a questo punto dovrebbe essere confermato almeno fino a fine stagione. La società bianconera infatti starebbe valutando un'altra cessione, quella di Adrien Rabiot, che invece sta fornendo prestazioni deludenti in questo inizio di stagione.

Il tecnico Allegri vorrebbe la permanenza di Weston McKennie

L'americano durante il recente calciomercato estivo era stato vicino alla cessione. Alla fine però è rimasto perché le società interessate non sono riuscite ad accontentare le richieste dei bianconeri, che lo valutano 40 milioni di euro. Nelle ultime partite però l'americano si sta rivelando un giocatore molto importante, anche perché è l'unico dei centrocampisti a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri bravo negli inserimenti.

Per questo potrebbe rimanere e al suo posto invece potrebbe lasciare la Juventus a gennaio il centrocampista Adrien Rabiot. Dalla cessione del francese la società bianconera potrebbe ricavare circa 30 milioni di euro oltre al fatto che risparmierebbe circa 7 milioni di euro a stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe lasciar partire un altro centrocampista durante il mercato di gennaio.

Si tratta di Aaron Ramsey, che in queste due stagioni e mezza nella società bianconera non è riuscito ad incidere come ci aspettava. Condizionato anche da alcuni infortuni muscolari, il gallese non è stato mai decisivo nelle gestioni di Sarri, Pirlo e Allegri. Di conseguenza potrebbe lasciare la società bianconera anche a parametro zero. Si parla infatti di una possibile rescissione consensuale fra le parti, con la Juventus che andrebbe a risparmiare circa 7 milioni di euro netti a stagione sul monte ingaggi.