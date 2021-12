La Juventus, questa mattina 13 dicembre, ha saputo chi sarà la sua avversaria agli ottavi di finale di Champions League. I bianconeri se la dovranno vedere con lo Sporting Lisbona. Per la Juventus l'urna di Nyon è stata favorevole e gli uomini di Massimiliano Allegri sono riusciti a evitare lo spauracchio Paris Saint Germain. Dunque, le sfide contro i portoghesi sono alla portata dei bianconeri anche se solo il campo darà il verdetto reale. La partita di andata tra la Juventus e lo Sporting Lisbona si giocherà o il 15/16 febbraio o il 22/23 febbraio.

Mentre le partite di ritorno si svolgeranno a marzo.

La Juventus potrà rinforzare la rosa

La Juventus, in questa prima parte di stagione, sta avendo alcune difficoltà e la speranza dei tifosi bianconeri è che il mercato possa regalare a Massimiliano Allegri qualche rinforzo. Anche perché la squadra in questi mesi ha sicuramente fatto meglio in Champions League rispetto al campionato. Dunque, un buon mercato può consentire alla Juventus di fare qualcosa di buono anche e soprattutto in Europa. Oltretutto, i bianconeri agli ottavi incontreranno lo Sporting Lisbona che è sicuramente un'avversaria alla portata.

La speranza è anche di arrivare alle sfide con i portoghesi con i giocatori nelle migliori condizioni e soprattutto si spera che i vari infortuni siano solo un lontano ricordo.

Infatti, in queste ultime settimane, Massimiliano Allegri deve fare i conti con assenze davvero pesanti visto che non sono a disposizione Federico Chiesa, Danilo, Weston McKennie e Dejan Kulusevski. Inoltre, nelle ultime ore si è fermato anche Paulo Dybala. L'argentino ha accusato il quarto infortunio muscolare degli ultimi cinque mesi.

Dybala al JMedical

Mentre a Nyon si tenevano i sorteggi di Champions League, Paulo Dybala faceva il suo ingresso al JMedical per essere sottoposto agli accertamenti per capire l'entità del problema muscolare alla coscia destra. L'argentino è stato all'interno del centro medico della Juventus per circa 25 minuti. Adesso si attende di capire se potrà rientrare per le partite contro Bologna e Cagliari oppure se lo si rivedrà nel 2022.

Quello che è certo è che la Juventus non correrà alcun tipo di rischio visto che Paulo Dybala ormai è molto fragile a livello muscolare. Dunque, il numero 10 juventino sarà a disposizione contro il Bologna solo se sarà al 100%.

Dunque, i tifosi della Juventus sono in attesa di avere il bollettino medico ufficiale della società per capire se dovranno aspettare il nuovo anno per rivedere Dybala in campo. In ogni caso la buon notizia per i bianconeri è arrivata dal sorteggio di Champions League visto che hanno evitato i pericoli come Atletico Madrid e Paris Saint Germain, ma per pensare alle sfide contro lo Sporting Lisbona ci vorrà un po' di tempo.