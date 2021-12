L'Inter avrebbe in mente di potenziare in maniera notevole la rosa a disposizione di Simone Inzaghi. Secondo le ultime indiscrezioni, nel mirino ci sarebbero soprattutto i centrocampisti. Il nome più quotato sarebbe sicuramente quello di Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo si sta mettendo in evidenza a suon di assist e gol ed un'operazione potrebbe essere organizzata già in vista della prossima estate. La sua valutazione sarebbe di circa trenta milioni di euro e Marotta sfrutterebbe proprio gli ottimi rapporti che si sono instaurati con gli emiliani.

Potrebbe essere inserita anche una contropartita tecnica per abbassare le pretese. Stefano Sensi sarebbe il nome che si dovrebbe proporre in quanto il ragazzo non ha trovato molto spazio, soprattutto per i tanti problemi fisici che ne hanno condizionato il rendimento.

Per gennaio, invece, si dovrebbero intensificare i contatti con il Cagliari per avere Nahitan Nandez. L'uruguaiano che potrebbe prendere il posto del connazionale, Matias Vecino, lascerebbe la Sardegna per un prestito oneroso con diritto di riscatto. Nel mirino dei dirigenti milanesi, al termine della stagione, ci sarebbe anche Samuele Ricci. Il calciatore del'Empoli interesserebbe molto per le sue caratteristiche che consentirebbero ad in Inzaghi di considerarlo come vice Brozovic.

Possibile ritorno di Coutinho

La società presieduta dalla famiglia Zhang potrebbe anche pensare di riportare il brasiliano Coutinho alla Pinetina. Al Barcellona non sta trovando molto spazio e le sue qualità sarebbero molto apprezzate dal tecnico nerazzurro che potrebbe schierarlo da mezzala o seconda punta. Si opterebbe per un'operazione che coinvolgerebbe anche Alexis Sanchez.

Il cileno piacerebbe moltissimo agli azulgrana e dovrebbe lasciare Milano a fine stagione, soprattutto a causa l'alto ingaggio che percepisce in Italia. Anche quello dell'ex Liverpool sarebbe molto oneroso per la dirigenza cinese che, però, potrebbe sfruttare le agevolazioni previste dal "Decreto Crescita".

Sfida al Milan per Milenkovic

L'ultimo nome riguarderebbe Milenkovic la difesa, in quanto il difensore della Fiorentina potrebbe essere molto funzionale alle idee nerazzurre. Abile nel 3-5-2, ma soprattutto polivalente nel reparto arretrato, il serbo ha il contratto in scadenza nel 2023. Per questo motivo, l'Inter, potrebbe intensificare i contatti per avere uno sconto di circa dieci milioni di euro. I toscani, infatti, vorrebbero evitare di perderlo a parametro zero e potrebbero accettare, durante la prossima estate un'offerta da circa quindici milioni di euro. Sulle sue tracce ci sarebbe però anche il Milan di Pioli.