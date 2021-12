L'Inter potrebbe fare qualcosa nella prossima sessione invernale di Calciomercato, a gennaio, per rinforzare il centrocampo. Molto dipenderà dalle uscite visto che Matìas Vecino avrebbe chiesto la cessione visto che vorrebbe giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto in questa prima parte della stagione. Non verranno fatti investimenti pesanti, ma si cercherà qualche occasione a basso costo e per questo motivo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi su William Carvalho.

Altra protagonista del mercato potrebbe essere l'Atalanta, in cerca di rinforzi per dare l'assalto al titolo, visto che la corsa scudetto appare molto equilibrata.

Alla luce di ciò, la Dea sarebbe pronta a regalare un colpo in mezzo al campo a Gasperini, con Thorby primo obiettivo.

Inter su William Carvalho

L'Inter potrebbe fare qualcosa a centrocampo nella prossima sessione di calciomercato per regalare almeno un rinforzo al proprio allenatore, Simone Inzaghi, soprattutto in vista del tour de force che attende la squadra nerazzurra tra gennaio e febbraio. Tanti gli scontri diretti in programma in campionato, oltre agli ottavi di finale di Champions League contro il Liverpool e prima la Supercoppa italiana contro la Juventus.

Non saranno fatti investimenti importanti, visto che la rosa è completa e competitiva. Ma delle entrate ci saranno qualora dovessero esserci uscite e per questo motivo i nerazzurri avrebbero cominciato a sondare il terreno con William Carvalho.

Il centrocampista portoghese già in passato è stato accostato al club meneghino e adesso la pista potrebbe ritornare in auge a gennaio. Il classe 1992 ha una valutazione tra i 10 e i 15 milioni di euro ma con il Betis si potrebbe intavolare uno scambio alla pari inserendo nell'affare il cartellino di Matìas Vecino, visto che l'uruguaiano vorrebbe andare via per giocare con maggiore continuità rispetto a quanto fatto a Milano in questa prima parte della stagione.

Atalanta su Thorsby

Oltre all'Inter, anche l'Atalanta potrebbe fare qualcosa in mezzo al campo per cercare di dare l'assalto al titolo essendo in piena corsa per lo scudetto. La Dea, secondo il Secolo XIX, avrebbe messo gli occhi su Morten Thorsby, jolly di centrocampo in grado di giocare in tutti ruoli, sia come interno, sia come mezzala, oltre a poter essere adattato sulla linea dei trequartisti.

Il classe 1996 ha una valutazione intorno ai 10 milioni di euro, ma non è escluso che l'affare possa essere intavolato sull'affare di uno scambio. I bergamaschi, infatti, potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Miranchuk, che a Bergamo non sta trovando molto spazio essendo chiuso dai tanti giocatori offensivi a disposizione di Gasperini.