L'Inter è già al lavoro in vista del Calciomercato. Prossimamente si dovrebbe definire la posizione di Ivan Perisic, che ha il contratto in scadenza nel 2022 e non ha trovato ancora l'accordo per un possibile rinnovo. Il giocatore chiederebbe un triennale da circa 5 milioni di euro, mentre i dirigenti nerazzurri non vorrebbero andare oltre i due anni per circa 4 milioni a stagione. Qualora non ci fosse la fumata bianca, il club meneghino inizierebbe a muoversi per delle alternative, come ad esempio Kurzawa del Paris Saint Germain o su un'opzione più futuribile come Alex Telles.

Il brasiliano non sta trovando spazio nel Manchester United e potrebbe liberarsi in caso di un'offerta tra i 20 ed i 25 milioni di euro. I nerazzurri, però, potrebbero proporre un prestito con diritto di riscatto ma l'operazione si intavolerebbe in vista della prossima stagione, mentre invece Kurzawa sarebbe un'idea per gennaio.

Satriano potrebbe andare al Monza

Dopo un pre-stagione molto interessante, il giovane attaccante Martin Satriano era stato confermato da Inzaghi in prima squadra ma sta trovando poco spazio perché chiuso da Correa, Sanchez, Dzeko e Lautaro. Per questo motivo, il ragazzo potrebbe decidere di cambiare squadra, accettando un prestito in un club che gli possa garantire di giocare con più continuità.

Sulle sue tracce ci sarebbe il Monza di Berlusconi, attualmente in Serie C e con l'ambizione di raggiungere la promozione nella massima serie. Il tecnico Stroppa lo vorrebbe già a gennaio: in alternativa il direttore sportivo, Adriano Galliani, penserebbe anche a Torregrossa della Sampdoria, Piccoli dell'Atalanta e Mancuso dell'Empoli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inter e Juventus su Aubameyang

Intanto Inter e Juventus sarebbero sull'attaccante dell'Arsenal Pierre Aubameyang, che non sta vivendo un momento particolarmente idilliaco con il club inglese e con il tecnico Arteta.

Il suo contratto scade nel 2023, ma un ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio di circa 15 milioni di euro a stagione che percepisce attualmente.

La sua valutazione sarebbe di circa 30 milioni di euro ,ma i Gunners potrebbero accettare un assegno con una cifra inferiore per non rischiare di perderlo a parametro zero. La società presieduta dagli Zhang, proprio se dovesse partire Satriano, potrebbe pensare a un colpo già a gennaio, magari offrendo un prestito con diritto di riscatto per avere un reparto offensivo più competitivo anche in vista della sfida di Champions League contro il Liverpool.