La Juventus è attesa da un mese di giugno impegnativo per il calcio giocato ma anche per il mercato. La società bianconera è attesa da match difficili che ci diranno se i bianconeri potranno recuperare punti alle prime quattro in classifica. Per quanto riguarda invece il mercato è stato Massimiliano Allegri a parlarne nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli. Il tecnico ha sottolineato come ci sia stato un confronto con Alvaro Morata nel quale il toscano ha ribadito la fiducia al giocatore. Rimarrà almeno fino a fine stagione, stando alle dichiarazioni del tecnico bianconero.

Della possibile partenza di Morata aveva parlato prima della conferenza stampa anche il giornalista sportivo Gianni Balzarini, dichiarando che l'eventuale partenza dello spagnolo si sarebbe concretizzata solo se fosse arrivato un sostituto di qualità. Il preferito sembrava essere Mauro Icardi, ma la Juventus lo avrebbe acquistato solo se il Paris Saint Germain avesse concesso un prestito fino a giugno 2023 senza impegnarsi nell'acquisto definitivo del cartellino dell'argentino. Proprio questa distanza nella modalità di trasferimento di Icardi alla Juventus avrebbe agevolato la permanenza dello spagnolo, che è stata poi confermata successivamente da Allegri.

Il giornalista sportivo Balzarini ha parlato della permanenza di Morata alla Juventus

''La Juventus avrebbe proposto per Icardi un prestito di un anno e mezzo, cosa quasi impossibile da ottenere all’estero. Il Paris Saint Germain vorrebbe l’obbligo di riscatto. In mancanza di alternative Morata è destinato a restare''. Queste le dichiarazioni di Gianni Balzarini in merito alle recenti indiscrezioni di mercato riguardanti il possibile arrivo di Icardi alla Juventus.

E' stato però Allegri nella conferenza stampa di presentazione di Juventus-Napoli a confermare il fatto che Morata rimarrà nella società bianconera almeno fino a fine stagione anche perché secondo il tecnico toscano lo spagnolo è una delle migliori quattro-cinque punte a livello europeo. Di conseguenza servirebbe un sostituto di qualità.

Il mercato della Juventus

Il tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ha confermato che partirà il centrocampista Aaron Ramsey. Proprio la cessione del gallese potrebbe agevolare l'arrivo di un centrocampista. Fra i giocatori seguiti dalla società bianconera ci sarebbe Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Si lavora anche per giugno, a tal riguardo potrebbero arrivare alcuni parametri zero. Il preferito sembra essere il centrocampista Paul Pogba, che va in scadenza di contratto con il Manchester United a giugno.