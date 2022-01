Dopo le indiscrezioni emerse nei giorni scorsi è arrivata nella serata del 14 gennaio anche l'ufficialità da parte della Lega di Serie B: il Crotone non giocherà il match della diciannovesima giornata al "Tardini" di Parma a causa dell'emergenza Covid-19. Troppo contagi rilevati nel gruppo squadra nelle ultime ore. Rinviate, parallelamente, per lo stesso motivo anche altri due match del campionato cadetto.

La concentrazione in casa Crotone è quindi ora rivolta quindi alle trattative di mercato in entrata e in uscita: in arrivo ci sarebbe il difensore Laurens Serpe dal Genoa, mentre si sarebbe bloccato invece il trasferimento di Luca Calapai ai rossoblù.

Proprio poche ore fa intanto il Crotone ha ufficializzato l'arrivo in prestito di Schnegg dal Venezia.

Crotone, trasferta rinviata

Con 15 casi di positività nella rosa il Crotone non ha ricevuto il via libera per disputare la trasferta di Parma. Lo stop è giunto da parte dell'Asl con contestuale ufficializzazione da parte della Lega di Serie B in una nota ufficiale. Dopo i rinvii causa Covid-19 della gare del 26 e 29 dicembre, la gara tra Crotone e Parma subisce così un nuovo rinvio a data da destinarsi. I rossoblù avrebbero inoltre dovuto affrontare questo match privi del difensore Ionut Nedelcearu - squalificato per un turno - e dell'attaccante Augustus Kargbo, attualmente impegnato con la Nazionale della Sierra Leone in Coppa d'Africa.

Crotone, testa al mercato

Ci sarebbero non poche difficoltà il Crotone nella trattativa che dovrebbe portare al trasferimento a titolo definitivo del terzino Luca Calapai in Calabria. L'accordo di massima sarebbe stato raggiunto con il calciatore e con la dirigenza del Catania, a mancare però sarebbe il via libera dei Curatori del Tribunale chiamati a gestire in questi mesi il patrimonio della società etnea.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Altre difficoltà sarebbero anche sopraggiunte nella trattiva con il Brescia per l'acquisto del fantasista Nikolas Spalek. Il calciatore, che sembrava prossimo al suo arrivo in Calabria, non avrebbe ricevuto il via libera della proprietà delle Rondinelle. Uno stop sarebbe inoltre arrivato anche nella trattativa per la cessione del centrocampista del Crotone Ahmad Benali proprio al Brescia

Un nuovo rinforzo

Il Crotone ha intanto ufficializzato l'arrivo, con la formula del prestito dal Venezia fino al termine della stagione, del terzino austriaco David Schnegg.

Il calciatore è stato autore finora di due presenze nel campionato di Serie A 2021-2022.

Come annunciato dalla stessa società crotonese David Schnegg rappresenta un "esterno sinistro dotato di buona personalità e con spiccate qualità offensive che fa della rapidità e dell’aggressione i suoi punti di forza".