L'Inter ha cominciato a lavorare in vista delle prossime sessioni di Calciomercato, sia per quanto riguarda gennaio, sia per quanto riguarda la prossima stagione. Le prestazioni della squadra nerazzurra in questa prima parte dell'annata non sono passate inosservate e inevitabilmente alcuni big sono finiti nel mirino di top club europei. Tra questi c'è Milan Skriniar, che ha il contratto in scadenza a giugno 2023 e per questo motivo non è da escludere una cessione a giugno in caso di offerta importante. Su di lui avrebbe messo gli occhi il Barcellona, pronto a rivoluzionare la rosa a disposizione di Xavi la prossima estate.

Chi, invece, potrebbe fare qualcosa nell'immediato è il Torino, in cerca di un rinforzo sulla trequarti, con Aleksej Miranchuk primo nome in cima alla lista degli obiettivi.

Il Barcellona ci prova per Skriniar

Uno dei big che potrebbe finire al centro di rumors di mercato la prossima estate in casa Inter è Milan Skriniar. Se entro breve non partiranno le trattative per il rinnovo di contratto, in scadenza a giugno 2023, non è da escludere da prendere in considerazione una sua ipotetica cessione in caso di proposta fuori mercato, un po' come successo con Achraf Hakimi e Romelu Lukaku la scorsa estate, ceduti per quasi 200 milioni di euro.

Non mancano i club interessati a lui, in particolar modo il Barcellona, pronto a rivoluzionare la rosa a disposizione di Xavi.

Il centrale slovacco sarebbe in cima alla lista degli obiettivi dei blaugrana per la prossima estate e sono pronti a fare un investimento molto importante per il classe 1995. Skriniar dà priorità all'Inter, ma non ha nascosto che un'esperienza all'estero gli piacerebbe e chissà che non possa essere proprio in Catalogna. Il Barça per convincere la società nerazzurra sarebbe pronta a mettere sul piatto una cifra superiore ai 30 milioni di euro più il cartellino di Oscar Mingueza, classe 1999, promosso stabilmente in prima squadra in questa stagione.

Torino su Miranchuk

Mentre l'Inter ragiona per lo più in vista di giugno, sia in entrata che in uscita, il Torino si sta muovendo per rinforzare la rosa a disposizione di Juric in questa sessione invernale di calciomercato. La priorità sarà un rinforzo sulla trequarti e il nome caldo è quello di Aleksej Miranchuk, in forza all'Atalanta.

Il russo non ha trovato molto spazio, avendo collezionato 10 presenze in campionato, con una rete e un assist all'attivo. La sua valutazione si aggira tra i 10 e i 15 milioni di euro, ma non è da escludere uno scambio con i granata che potrebbero mettere sul piatto il cartellino di Andrea Belotti, che sarebbe l'ideale vice Zapata, anche perché Muriel potrebbe andare via, voglioso di giocare con maggiore continuità.