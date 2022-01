L'Inter pensa al futuro e avrebbe, secondo le ultime indiscrezioni, messo nel mirino le prestazioni di Sebastien Haller. Il calciatore classe '94si sta mettendo in mostra grazie a ottime prestazioni in Olanda con l'Ajax e sarebbe finito nelle mire dei dirigenti milanesi che vorrebbero metterlo a disposizione di Inzaghi come possibile erede di Edin Dzeko. Il contratto dell'ivoriano scade nel 2023 e la valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro. La cifra, al momento, sarebbe considerata eccessiva dal club presieduto dagli Zhang, che, però, potrebbe in prospettiva potrebbe avere maggiori margini di spesa, facendo a meno di Alexis Sanchez e Arturo Vidal: entrambi potrebbero lasciare la Pinetina perché percepiscono uno stipendio troppo oneroso per i nuovi budget degli Zhang, che non sarebbero d'accordo ad avere contratti con cifre onerose per calciatori non titolari.

Nel mirino di Marotta e Piero Ausilio, però, ci sarebbe anche Gianluca Scamacca del Sassuolo. La valutazione del suo cartellino sarebbe di circa 30 milioni di euro, ma i gol delle ultime settimane potrebbero far lievitare il prezzo. L'Inter e il Sassuolo si sarebbero già parlati in varie occasioni, ma il calciatore piacerebbe molto anche alla Juventus. Scamacca ha le caratteristiche per giocare nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, nel quale agirebbe come prima punta con alle spalle Correa o Lautaro.

Parisi per la corsia sinistra

Il nome per la fascia sinistra sarebbe quello di Fabiano Parisi che sta disputando un'ottima stagione con la maglia dell'Empoli. I dirigenti milanesi lo starebbero monitorando dallo scorso ottobre e potrebbero sfruttare gli ottimi rapporti con i toscani, che si sono consolidati durante la trattativa che ha portato in prestito Andrea Pinamonti.

Non si escluderebbe un prestito anche se, nelle ultime settimane, il club allenato da Andreazzoli avrebbe espresso il proprio gradimento per Stefano Sensi. Il centrocampista ex Sassuolo sarebbe in uscita perché non più considerato nei piani tattici di Inzaghi che, anche a causa dei tanti infortuni, gli ha preferito Calhanoglu, Brozovic e Barella.

Parisi, dunque, sarebbe molto seguito, anche perché Lucas Digne potrebbe approdare nelle prossime ore all'Aston Villa. L'ex Roma, in uscita dall'Everton, seguito anche dal Napoli, potrebbe dunque rimanere in Premier League per far parte del progetto di Steven Gerrard.