Il ritorno di Romelu Lukaku sarebbe il sogno del Calciomercato dell’Inter per la prossima stagione. Un sogno da cullare e da provare a fare diventare realtà, con qualche evoluzioni positiva negli ultimi giorni. Le sanzioni agli oligarchi russi comprendono anche i beni di Roman Abramovic, il magnate russo sembra aver trovato con la Premier League un accordo per vendere il Chelsea ma deve fare in fretta: la conclusione della trattativa dovrebbe arrivare entro dieci giorni. Non facile e se la proprietà non dovesse cambiare, il club inglese rischia di rimanere bloccato sul mercato e non solo.

Lukaku vorrebbe tornare all’Inter

Quello che per i londinesi è un problema importante, per gli altri club potrebbe rivelarsi una opportunità. L’Inter come detto starebbe provando a riportare a Milano Romelu Lukaku dopo l’addio lampo della scorsa estate. L’attaccante al Chelsea non riesce ad esprimere tutto il suo potenziale, pochi gol e tanti problemi con il gioco di Tuchel che proprio non riesce a valorizzarlo. Insomma quello che doveva essere un ritorno da sogno è diventato un incubo.

Così lo stesso giocatore starebbe spingendo per tornare, idea che avrebbe confessato anche ad alcuni compagni di squadra. Il belga starebbe mandando messaggi ai giocatori nerazzurri, il resto però lo dovrà fare da solo.

Per rientrare nei parametri delle casse dei Campioni d’Italia infatti c’è bisogno di un taglio sostanziale dell’ingaggio che attualmente è di 16 milioni all’anno. Lukaku però sarebbe disponibile a ridursi lo stipendio pur di tornare all’Inter.

La formula per riportare Lukaku all’Inter

La volontà del giocatore sembra essere ferrea, e di sicuro potrà aiutare e non poco la trattativa tra i club che però non si annuncia lo stesso semplice.

I blues hanno pagato il centravanti la scorsa estate oltre 110 milioni di euro, un grande investimento che non ha reso al meglio ma che non può essere completamente svalutato.

Marotta non può nemmeno avvicinarsi ad una cifra del genere, ma puntando sulla leva della volontà del giocatore potrebbe intraprendere due strade. La prima sarebbe quella del prestito secco, che potrebbe essere utile anche al Chelsea per rialzare il valore del cartellino.

La seconda è quella del prestito biennale con diritto o obbligo di riscatto, per un cifra che potrebbe essere alta ma ammortizzata proprio dalle due stagioni in prestito.

L’Inter sogna Lukaku, ma ha un gran bisogno di un centravanti per completare la batteria di attaccanti, così continua parallelamente a seguire con attenzione Scamacca del Sassuolo, più giovane rispetto a Big Rom, ma soprattutto più economico sia sotto l’aspetto dell’ingaggio che per quello del cartellino