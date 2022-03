In casa Inter c'è ancora incertezza sul futuro di Samir Handanovic, capitano in scadenza di contratto a giugno. La sua permanenza a Milano è tutt'altro che scontata e per questo motivo la società nerazzurra si starebbe guardando intorno per individuare un'alternativa di livello. In quest'ottica il club meneghino avrebbe messo gli occhi su David Ospina, portiere titolare del Napoli che tanto bene ha fatto in questi anni in azzurro. Il colombiano, dunque, ha dato garanzie e potrebbe essere un'ottima alternativa a André Onana, con il quale si andrebbe a giocare il ruolo di titolare.

La Lazio è in cerca di rinforzi in difesa da regalare a Maurizio Sarri la prossima estate. Per questo i biancocelesti avrebbero individuato in Igor un buon jolly difensivo, essendo in grado di giocare in più ruoli, sia al centro che come terzino sinistro.

Inter su Ospina

L'Inter sarebbe alla ricerca di un rinforzo tra i pali qualora ci fosse il divorzio con Samir Handanovic. Lo sloveno è in scadenza di contratto ma il rinnovo è tutt'altro che scontato visto che dovrebbe accertare una decurtazione dell'ingaggio rispetto ai 3 milioni di euro attualmente percepiti. Inoltre, il capitano non avrà più il posto da titolare garantito visto che in estate arriverà André Onana, a parametro zero essendo in scadenza di contratto con l'Ajax.

In caso di addio di Handanovic, l'Inter avrebbe messo gli occhi su David Ospina, portiere del Napoli che potrebbe fare da chioccia. Il colombiano, infatti, è in scadenza di contratto con il Napoli e il rinnovo è tutt'altro che scontato. Secondo Il Corriere dello Sport, Ospina avrebbe chiesto lo stesso ingaggio percepito attualmente (1,4 milioni), mentre il club di De Laurentiis vorrebbe provare a rilanciare Alex Meret per non dissipare un patrimonio importante.

L'Inter, dal proprio canto, potrebbe assecondare le richieste dell'estremo difensore ex Arsenal, con l'aggiunta di qualche bonus legato agli obiettivi di squadra.

Lazio su Igor

Per la prossima estate la Lazio è in cerca di rinforzi in difesa visto che potrebbe esserci una piccola rivoluzione nel reparto. In uscita, infatti, c'è Francesco Acerbi, oltre alla ricerca di un terzino sinistro.

Per questo motivo i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Igor. Il brasiliano della Fiorentina è ritenuto un jolly difensivo essendo in grado di giocare sia al centro che come terzino sinistro all'occorrenza. La sua valutazione si aggira sui 7-8 milioni di euro, e i biancocelesti avrebbero già fatto un sondaggio. Le due società potrebbero intavolare anche uno scambio alla pari con l'inserimento nell'affare di Danilo Cataldi, che ha una valutazione simile.