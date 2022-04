In casa Juventus il centrocampo è il reparto che potrebbe essere modificato maggiormente nella prossima sessione estiva di Calciomercato.

Infatti, nonostante l'arrivo di Zakaria, la dirigenza bianconera sta lavorando per rafforzare la mediana a disposizione di Allegri, con un acquisto di grande qualità, esperienza e personalità. Uno dei sogni per il prossimo mercato sarebbe rappresentato da Luka Modric, croato in forza al Real Madrid, che potrebbe salutare la Casa Blanca a fine stagione.

Idea Modric se non rinnova col Real Madrid

Infatti, il centrocampista ex Pallone d'oro non ha ancora rinnovato il proprio contratto in scadenza il 30 giugno con i Blancos e per questo motivo, potrebbe iniziare una nuova avventura nella prossima stagione.

Pare difficile che il Real si possa privare di un campione e una figura così importante all'interno dello spogliatoio di Carlo Ancelotti, ma al momento le parti non hanno ancora raggiunto un accordo per il rinnovo e la Juventus resterebbe alla finestra in caso di fumata nera tra le due parti.

Oltre a Modric, la Vecchia Signora starebbe monitorando altri due top player per la mediana: ovvero Paul Pogba, vicino a liberarsi a parametro zero ma nel mirino pure del Paris Saint Germain, e Sergej Milinkovic Savic, centrocampista della Lazio, che il patron biancoceleste Claudio Lotito valuta 70-80 milioni di euro.

Juve, pare sempre più vicino il riscatto di Kulusevski da parte del Tottenham

Intanto, in casa bianconera si parla anche delle possibili cessioni da effettuare, così da reinvestire il denaro per gli acquisti per il prossimo mercato estivo.

Uno dei calciatori che dovrebbe lasciare definitivamente Torino è Dejan Kulusevski, passato al Tottenham nella finestra di mercato invernale in prestito. Il talento svedese a Londra ha convinto tutti, dalla dirigenza ad Antonio Conte, che lo ritiene un calciatore fondamentale nello scacchiere tattico degli Spurs. L'ex numero 44 bianconero si è inserito benissimo in squadra e è diventato il partner ideale per la coppia Son-Kane.

Per questo, a fine stagione il club inglese pare avere tutte le intenzioni di riscattare l'ex talento di Parma e Atalanta, versando nelle casse bianconeri 35 milioni di euro, che si andrebbero a sommare ai 10 di prestito, già versati per prelevarlo a gennaio.

Con la cessione a titolo definitivo dello svedese, più quella eventuale di Demiral all'Atalanta, i bianconeri potrebbero incassare le risorse necessarie per puntare prepotentemente su qualche obiettivo importante come Giacomo Raspadori, talento del Sassuolo. Il club emiliano però non fa sconti e chiede una cifra tra i 40-50 milioni per il suo attaccante.