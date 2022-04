La Juventus nel prossimo Calciomercato potrebbe acquisire Kepa Arrizabalaga, giovane portiere del Chelsea che in questa stagione ha perso la titolarità. Per quello che riguarda Rabiot, il Siviglia lo avrebbe attenzionato per rinforzare la rosa nella prossima stagione, la Juventus starebbe dunque pensando ad una sua cessione.

Juventus, per il ruolo del portiere, osservata la situazione di Kepa

La Juventus nella prossima stagione potrebbe effettuare una rivoluzione in diversi settori del campo. Il processo di cambiamento della Vecchia Signora passerebbe anche per il ruolo del portiere ed i bianconeri starebbero cercando da tempo l'erede di Wojciech Szczęsny.

Il profilo di Donnarumma piacerebbe in quel di Torino ma il suo ingaggio elevato, lo renderebbe un calciatore difficile da accostare al club piemontese. Secondo la stampa spagnola dunque, la Juventus avrebbe già individuato il portiere del futuro e parliamo di Kepa Arrizabalaga. Il numero 1 del Chelsea quest'anno non ha praticamente mai giocato, collezionando in tutta la stagione appena 1201 minuti divisi in 15 partite. E' apparso evidente dunque, che Tuchel gli abbia messo davanti Edouard Mendy, il vero titolare tra i pali dei Blues. Il classe '94 , che vorrebbe giocare con più continuità, potrebbe presto cambiare squadra e la Juventus, che segue Kepa da tempo, vedrebbe in lui il perfetto erede di Gianluigi Buffon.

Rabiot piacerebbe al Siviglia di Monchi e Lopetegui, la Juventus starebbe pensando ad una sua cessione

Il Siviglia sta combattendo per entrare nella rosa delle squadre che giocheranno la Champions League nel prossimo anno. La società iberica ha le idee chiare e vorrebbe continuare a crescere per mantenere gli alti standard fino ad ora garantiti.

Monchi, avrebbe dunque cominciato ad osservare dei possibili colpi da mettere a segno nella prossima estate e secondo la stampa iberica, Adrien Rabiot risulterebbe uno dei profili indicati dal DS ex Roma. Il centrocampista della Juventus, si sta rendendo protagonista nelle ultime settimane, di prestazioni che sono piaciute alla società bianconera, tanto che voci di corridoio vorrebbero Agnelli pronto a rinnovargli il contratto.

Qualora il giocatore francese rifiutasse, verrebbe dirottato in direzione Siviglia. Con i baschi, Cherubini avrebbe già intavolato una trattativa e la cifra per far partire Rabiot si aggirerebbe intorno ai 15 milioni di euro.

Gli altri movimenti di mercato della Juventus

La Juventus si starebbe muovendo per diversi profili. A centrocampo, i bianconeri avrebbero recapitato una proposta di contratto biennale a Luka Modric, mentre per l'attacco Cherubini starebbe osservando la situazione di Richarlison dell'Everton e di Anthony Martial, attaccante in prestito dal Siviglia che presto tornerà al Manchester United.