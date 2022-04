Paulo Dybala sarebbe uno dei grandi obiettivi nella prossima stagione dell'Inter. Il calciatore argentino avrebbe però attratto le attenzioni di due squadre della Premier League: l'Arsenal ed il Newcastle

Su Paulo Dybala ci sarebbero Arsenal e Newcastle

Paulo Dybala sarà nella prossima estate uno dei protagonisti assoluti del Calciomercato. La Juventus ha fatto sapere di non voler rinnovare il contratto e se le cose dovessero rimanere immutate tra le due parti, l'argentino diverrebbe un Free Agent davvero appetibile. Su di lui, si sono spese tantissime parole ed altrettante squadre lo starebbero seguendo per convincerlo a vestire le loro maglie.

L'Inter è apparsa come una delle più agguerrite contendenti tanto che si parlerebbe di un contatto quotidiano tra Marotta e l'entourage del calciatore.

Tuttavia anche in Premier League il profilo di Dybala piacerebbe a diverse formazioni tra cui Arsenal e Newcastle. I Gunners, quasi certamente perderanno Lacazette a fine stagione e Mikel Arteta avrebbe indicato nella "Joya" il giocatore ideale per sostituire il francese. Le caratteristiche tecniche in effetti accomunerebbero i due ed il numero 10 bianconero andrebbe in una squadra che, con grandi probabilità, parteciperà alla prossima Champions League. Lo stesso discorso, potrebbe non valere per il Newcastle. I Magpies sono a tutti gli effetti una nobile decaduta del calcio inglese che sta lentamente risorgendo.

La nuova proprietà di provenienza Araba ha infuso fiducia alla piazza e le possibilità economiche praticamente infinite, non porrebbero limiti in sede di calciomercato. Il club di St James' Park infatti, per Dybala non rappresenterebbe quella meta ambiziosa da subito, visto che attualmente i bianconeri militano a ridosso delle posizioni valide per la retrocessione.

Tuttavia i forti investimenti che verranno fatti dalla società Qatariota, potrebbero certamente soddisfare le richieste economiche della "Joya".

L'Inter, che potrebbe dover cedere un calciatore, fissa il prezzo per Lautaro Martinez, 80 milioni di euro

Nel frattempo l'Inter potrebbe essere costretta, nella sessione di calciomercato estiva, a dover cedere un pezzo forte della propria rosa.

Voci di corridoio vorrebbero infatti la società nerazzurra in rosso di una cifra piuttosto importante. Marotta, avrebbe dunque indicato una serie di calciatori sacrificabili tra i quali spunterebbe il nome di Lautaro Martinez. La compagine del biscione, seguendo un indiscrezione odierna, per far partire l'attaccante argentino, vorrebbe una cifra ben precisa, 80 milioni di euro.