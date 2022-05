Il Crotone guarda al futuro dopo la retrocessione in Serie C. La società calabrese saluterà nella giornata di venerdì 20 maggio, con una conferenza stampa, lo storico Direttore Sportivo Beppe Ursino che si congederà dopo 27 anni di militanza. Nei prossimi giorni sarà composto il nuovo organigramma societario che porterà poi alla scelta del nuovo allenatore. Il nuovo nome accostato agli squali sarebbe quello di un ex gradito alla tifoseria: Vito Grieco, attuale tecnico della formazione Primavera del Lecce.

Crotone, Grieco per la panchina

A stagione conclusa il Crotone si separerà dal tecnico Francesco Modesto.

L'allenatore crotonese, che avrebbe un contratto in scadenza il 30 giugno 2023, non sarà alla guida della squadra nella stagione sportiva 2022-2023. Al suo posto i rossoblù starebbero ricercando un profilo in linea con la filosofia del club. Il nome che circola in queste ore è quello di Vito Grieco, bandiera del Crotone, attualmente tecnico della formazione Primavera del Lecce. Il suo nome sarebbe ben visto dalla società e gradito soprattutto dalla tifoseria che ancora oggi, a distanza di molti anni dalla sua militanza da giocatore del Crotone, conserva grande affetto nei suoi confronti.

In passato Vito Grieco ha anche allenato in Serie C guidando squadre come Sicula Leonzio e Pro Vercelli.

Crotone, gli altri nomi per la panchina

Altri profili accostati alla panchina del Crotone nelle ultime settimane sono stati diversi. Fra essi Roberto Boscaglia, tecnico reduce da una poco fruttuosa esperienza al Palermo e Bruno Caneo, attuale allenatore della Turris. Una suggestione è poi quella che porta all'esperto Luciano De Paola, allenatore crotonese, che nei giorni scorsi ha concluso il suo rapporto lavorativo la società del Lecco.

Piste valide potrebbero inoltre essere quelle di Cristiano Scazzola, tecnico in uscita dal Piacenza e di Franco Lerda, allenatore della Pro Vercelli ma che già in passato, nel torneo di Serie B 2008-2009, ha allenato il Crotone con importanti risultati.

Ursino ai saluti

L'attenzione del club è però al momento risvolta all'addio del DS Beppe Ursino.

Il dirigente, che ha fatto parte del club per 27 anni, saluterà la città nel corso di un'apposita conferenza stampa. Al suo posto arriverà una nuovo direttore, che potrebbe essere Alex Casella, attuale Direttore Sportivo della Pro Vercelli. Sullo sfondo ci sarebbe anche la possibilità di un ingresso dell'agente FIFA Luca Dell'Amico.

Sulla scelta conterà comunque molto il parere di Raffaele Vrenna, figlio del Presidente Gianni Vrenna, che dovrebbe ritornare in società dopo aver svolto il ruolo di Amministratore Delegato alla Pro Vercelli in Serie C.