L'Inter sta valutando quali calciatori tenere in rosa e quali cedere in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni Stefano Sensi non dovrebbe essere confermato. Il centrocampista, dopo l'esperienza in prestito alla Sampdoria, non rientrerebbe più nel progetto di Simone Inzaghi. L'agente di Sensi sarebbe stato già informato della decisione dell'Inter e sarebbe al lavoro per trovare una collocazione al suo assistito.

Inzaghi pensa a Leiva

Intanto Simone Inzaghi studierebbe varie novità per il prossimo anno e tra queste potrebbe esserci anche il cambio del modulo.

Se dovesse arrivare realmente Henrikh Mkhitaryan, si potrebbe passare dal 3-5-2 al 3-4-2-1. In tal caso Hakan Calhanoglu potrebbe avanzare il suo raggio di azione: agirebbe accanto all'armeno, a sostegno dell'unica punta che potrebbe essere Paulo Dybala o Lautaro Martinez.

L'Inter intanto cerca un elemento per far rifiatare Marcelo Brozovic. Nel mirino ci sarebbe Asllani dell'Empoli, ma nelle ultime ore i dirigenti avrebbero pensato anche a Lucas Leiva. Il brasiliano ha il contratto in scadenza il 30 giugno con il club di Claudio Lotito e non dovrebbe prolungare il suo rapporto con i biancocelesti. Il centrocampista potrebbe gradire l'idea di tornare a lavorare insieme al suo ex allenatore.

Le formazioni del futuro dell'Inter

La società nerazzurra starebbe valutando anche il possibile arrivo di Paulo Dybala che non ha rinnovato il contratto in scadenza con la Juventus e sarà libero a parametro zero dal 1° luglio. L'argentino potrebbe accettare un contratto triennale da sette milioni di euro all'anno più bonus. Prenderebbe il posto di Alexis Sanchez che non dovrebbe essere confermato e interesserebbe al Betis Siviglia.

L'Inter della prossima stagione potrebbe avere delle variazioni tattiche, in quanto oltre al classico 3-5-2, in alcune circostanze Inzaghi potrebbe puntare sul 3-4-2-1. Approfondiamo di seguito quali potrebbero essere le "formazioni tipo" in base al modulo scelto.

In caso di 3-5-2 potrebbero giocare: Handanovic (Onana); Skriniar, De Vrij (Bremer), Bastoni; Gosens, Barella, Brozovic (Leiva), Calhanoglu (Mkhitaryan), Dybala (Correa); Lautaro Martinez, Dzeko.

Mentre in caso di 3-4-2-1 potrebbero essere scelti: Handanovic (Onana); Skriniar, De Vrij (Bremer), Bastoni; Gosens Barella, Brozovic, Dumfries; Calhanoglu (Mkhitaryan), Dybala; Lautaro Martinez.