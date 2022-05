Secondo alcune recenti indiscrezioni di Calciomercato Ivan Perisic avrebbe deciso di non rinnovare il contratto con l'Inter per trasferirsi a parametro zero al Tottenham.

I nerazzurri ora starebbero sondando il mercato in cerca di un quinto di difesa come alternativa al tedesco Gosens, arrivato a gennaio. Piacerebbero Kostic, già in orbita Inter la scorsa estate, Udogie dell’Udinese e Cambiaso del Genoa. Sui primi due ci sarebbe un forte interessamento anche da parte della Juventus.

A caccia del vice Gosens

Robin Gosens era arrivato a Milano lo scorso gennaio per un affare complessivo di 35 milioni (tra prestito oneroso e diritto di riscatto).

Il nazionale tedesco è stato impiegato col contagocce da Inzaghi, che ha preferito non forzarne il recupero in seguito ai postumi del pesante infortunio occorsogli a inizio stagione. E poi c’era un Perisic in stato di grazia, che trasformava in oro quasi tutto quello che toccava: 10 goal e 9 assist stagionali complessivi, davvero troppo per farne a meno.

L’anno prossimo la fascia sinistra diventerà però l’habitat naturale di Gosens, anche se per Marotta e Ausilio sarà importante trovare una valida alternativa in quel ruolo. Dimarco potrebbe essere impiegato come braccetto sinistro nel pacchetto dei centrali difensivi, rimarrebbe quindi da riempire la casella del vice Gosens.

Kostic ha molto mercato: su di lui anche la Juventus

Pilip Kostic è fresco vincitore dell’Europa League con l'Eintracht Francoforte e si è confermato ad alti livelli anche in questa stagione. Il serbo sarebbe oggetto d’interesse dell’Inter dalla scorsa estate e con un contratto in scadenza nel 2023 il prezzo del suo cartellino (che si aggira intorno ai 20 milioni secondo Transfermarkt) si sarebbe notevolmente ridotto.

L’ostacolo per un’eventuale trattativa sarebbe rappresentato dall’interesse attorno al giocatore: sul mancino classe ’99, ci sarebbe anche la Juventus, che ha perso Bernardeschi a parametro zero e si starebbe muovendo per sostituirlo.

Kostic rappresenta un’opzione d’esperienza in grado di ricoprire più ruoli. Può infatti giocare sia come esterno sinistro di centrocampo, sia come trequartista laterale d’attacco.

In questa stagione, tra Europa League e campionato, ha portato a casa un bottino di 7 gol e 15 assist, la scorsa stagione le marcature furono 4 e ben 17 le assistenze.

Secondo Sky Sport Germania, l’Inter potrebbe acquistarlo per circa 15 milioni e sarebbe disposta a offrirli un quadriennale da 4-5 milioni a stagione.

Si seguirebbero anche Udogie e Cambiaso

Destiny Udogie dell'Udinese è stata una delle rivelazioni del 2021/2022. Tanta corsa e doti fisiche fuori dal comune per l’Italo-nigeriano a cui potrebbero aprirsi le porte della nazionale. Destiny è un tornante mancino di 19 anni, con caratteristiche di spinta e corsa a tutta fascia, perfetto per il 3-5-2, di cui ha assimilato i meccanismi durante la sua esperienza a Udine.

Sul ragazzo ci sarebbe da registrare anche in questo caso l’interessamento della Juventus, che punterebbe su di lui per rimpiazzare Alex Sandro, dato come probabile partente in estate.

Infine, Marotta starebbe lavorando sotto traccia per sondare la posizione del genoano Andrea Cambiaso (22 anni), accostato, oltre all’Inter, al Napoli e ad alcuni club inglesi. Tenendo conto del contratto in scadenza nel 2023 e del prezzo più che abbordabile (5-7 milioni), potrebbe rappresentare un affare vantaggioso e non troppo gravoso sul monte ingaggi: probabilmente si “accontenterebbe” di una cifra intorno al milione a stagione.