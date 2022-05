La Juventus vorrebbe potenziare le corsie in vista della prossima stagione. Secondo le ultime indiscrezioni il club bianconero starebbe valutando per la fascia sinistra uno tra Marc Cucurella, fluidificante in forza al Brighton, e Ivan Perisic, laterale mancino in possibile uscita dall'Inter.

Juventus, al posto di Alex Sandro i bianconeri potrebbero ingaggiare uno tra Cucurella o Ivan Perisic

Uno dei protagonisti assoluti della finale di Coppa Italia tra Juventus e Inter è stato Ivan Perisic. E proprio il fluidificante mancino croato, che potrebbe liberarsi a parametro zero, sarebbe nel mirino dei bianconeri per la prossima campagna acquisti.

Secondo Eurosport infatti, Cherubini potrebbe sfruttare la situazione tesa fra il croato e la compagine nerazzurra, per inserirsi nella trattativa e offrire a Perisic una cifra vicina a quella richiesta dal classe '89, circa 6 milioni di euro.

Proprio nel post gara di Coppa Italia, il trentatreenne ex Bayer Monaco, ha lanciato una frecciatina all'AD dell'Inter, Giuseppe Marotta, dicendo: "Rinnovo? Con i giocatori importanti non si aspetta, non si parla all'ultimo momento: questo non va bene e dovete saperlo".

In ogni caso, oltre a Perisic, la Juventus terrebbe d'occhio diversi profili per la fascia sinistra, tra cui spunterebbe il nome nuovo di Marc Cucurella. Il terzino spagnolo attualmente in forza al Brighton, avrebbe attratto le attenzioni di diversi club internazionali e il valore del suo cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro.

Juventus, per la difesa sono seguiti Milenkovic, Theate e Badiashile

Oltre che per la fascia sinistra, la Juventus cercherebbe rinforzi anche per il centro della difesa. La partenza di Chiellini lascerà un posto vuoto, che Cherubini vorrebbe colmare con uno tra Nikola Milenkovic, Arthur Theate o Benoit Badiashile.

Per quello che concerne lo stopper della Fiorentina, il costo del cartellino si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro, un prezzo che la Vecchia Signora sarebbe disposta a pagare per un calciatore di 24 anni che già ha dimostrato le proprie qualità in Serie A.

Discorso più complesso riguarderebbe Theate, visto che il centrale belga è legato contrattualmente al Bologna fino al prossimo 2025.

Infine, per quello che concerne Badiashile, il giovane francese risulterebbe dei tre il più costoso, in quanto il Monaco lo valuterebbe circa 28 milioni di euro.

Gli altri movimenti di calciomercato della Juventus

La Juventus dovrebbe essere piuttosto attiva nel Calciomercato anche per l'attacco. I bianconeri vorrebbero infatti potenziare il settore offensivo con uno tra Asensio del Real Madrid, Darwin Núñez del Benfica e Dembélé, in forza al Barcellona.