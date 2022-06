La Juventus, in questa fase di calciomercato, è alla ricerca di profili che possano alzare l'attuale il livello della rosa. In attesa di capire se si concretizzeranno la trattative che porterebbero a Torino Pogba e Di Maria, i dirigenti bianconeri starebbero pensando a sfoltire la rosa per fare cassa.

Il ciclo di Moise Kean alla Juve pare finito. Il giocatore ha deluso le aspettative e potrebbe essere usato come pedina di scambio, previo riscatto dall'Everton. Un altro giocatore in uscita sarebbe Arthur. Il brasiliano non ha convinto sotto la Mole e una sua cessione sarebbe quasi indolore.

L'Arsenal si è fatto avanti in passato, ma a oggi sembrano mancare acquirenti.

Per Rugani invece potrebbero aprirsi le porte del Valencia. Alcuni media riportano infatti un interessamento della squadra spagnola che vorrebbe acquistare il calciatore.

Capitolo diverso per Ramsey. Il gallese è fuori dal progetto Juve da tempo e si torna a parlare di risoluzione consensuale del contratto.

Per Kean si pensa anche allo scambio con l'Atletico o il PSG

Moise Kean piacerebbe al West Ham ma la Juve potrebbe anche utilizzare il giocatore come contropartita tecnica. La società bianconera ad esempio segue sempre con molta attenzione Paredes. Il centrocampista è in uscita dal PSG e la sua valutazione si aggira attorno ai 20 milioni di euro.

Cifra che potrebbe essere abbassata inserendo l'attaccante azzurro nella trattativa.

Stesso discorso vale per l'Atletico Madrid. La questione Morata è ancora sul banco della squadra spagnola ma la richiesta di 35 milioni di euro fatta alla Juve ha di fatto arenato la trattativa. Allegri vorrebbe trattenere l'attaccante. La dirigenza bianconera vorrebbe accontentare il tecnico e starebbe pensando ad abbassare le pretese dell'Atletico inserendo appunto Kean come contropartita.

Per arrivare a qualsiasi trasferimento comunque la Juve dovrebbe prima riscattare Kean dall'Everton, ancora proprietario del suo cartellino.

Ramsey, possibile rescissione del contratto

Il gallese Ramsey, tornato a Torino per fine prestito, non ha convinto nemmeno in Scozia. I Rangers non hanno voluto riscattare il giocatore.

Il giocatore non ha molto mercato e la Juve potrebbe valutare la risoluzione consensuale del contratto.

Ipotesi che sarebbe accolta in maniera positiva a Torino e che porterebbe circa diversi milioni di risparmio nelle casse bianconere.

Valencia sulle tracce di Rugani

La squadra spagnola, da poco allenata dal tecnico italiano Gattuso, è alla ricerca di un difensore centrale per dare esperienza e qualità alla rosa. Il Valencia starebbe pensando a Rugani.

Il difensore bianconero è ai margini del progetto Juve e il costo del suo cartellino è di circa 4 milioni di euro. Cifra abbordabile dalla squadra valenciana.

Arthur vorrebbe giocare con più continuità in vista del mondiale

La Juventus sarebbe disposta anche al prestito del brasiliano Arthur ma l'alto ingaggio frena le pretendenti.

Il centrocampista vorrebbe giocare con più continuità per non perdere il prossimo mondiale e non si opporrebbe a una sua cessione.

In questi giorni si è parlato di uno scambio tra lui e Gabriel con i Gunners.