L'infortunio di Paul Pogba che dovrebbe stare fuori per circa 5-6 settimane potrebbe indurre la Juventus a ritornare sul mercato per puntellare la mediana a disposizione di Massimiliano Allegri. Oltre il francese, il tecnico bianconero dovrà fare a meno di McKennie per circa un mese.

Juve, idea Paquetà

Il sogno per la mediana resta Milinkovic-Savic che viene valutato almeno 65-70 milioni di euro dal patron della Lazio Claudio Lotito. Viste le richieste importanti per il Sergente, la Vecchia Signora sta osservando altri profili importanti anche dal punto di vista economico.

È il caso di Lucas Paquetà che dopo la parentesi non esaltante al Milan, è esploso al Lione dove è riuscito ad affermarsi e a guadagnarsi un posto da titolare anche nel Brasile di Tite.

I bianconeri stanno monitorando la situazione del centrocampista brasiliano che viene valutato almeno 60 milioni di euro. Per abbassare le pretese economiche del club francese, la Juve potrebbe decidere di mettere sul piatto il cartellino di Adrien Rabiot, che sarebbe nel mirino anche del Monaco.

Oltre a Paquetà, la dirigenza juventina continuare a tenere alta la guardia su Leandro Paredes in uscita dal Paris Saint Germain. La società parigina chiede una cifra attorno ai 30 milioni di euro per lasciar partire il centrocampista argentina.

Più abbordabile il costo per Jordan Veretout, in uscita dalla Roma, che chiede una cifra vicina ai 15 milioni di euro per cedere l'ex Saint-Etienne.

Sullo sfondo ci è anche la possibile candidatura di Frankie De Jong che potrebbe arrivare in prestito dal Barcellona. Sul centrocampista olandese ci sarebbero anche Bayern Monaco e Chelsea.

Juve, possibile prestito di Arthur al Valencia

Fra u centrocampisti ormai sostanzialmente fuori dal progetto di Massimiliano Allegri ci sarebbe Arthur, che non è riuscito a inserirsi nella maniera giusta negli schemi del tecnico bianconero e potrebbe partire in questa finestra di mercato. Dopo il forte interesse dell'Arsenal di Arteta, il centrocampista brasiliano sarebbe vicino al Valencia di Gennaro Gattuso che - oltre a Bakayoko - starebbe cercando un regista per dare ordine e qualità alla manovra.

Stando alle ultime notizie di mercato, la trattativa potrebbe sbloccarsi su un prestito con i bianconeri che potrebbero accettare tale formula.

Resta invece da decifrare il futuro dei tre giovani centrocampisti della Vecchia Signora, ovvero Fagioli, Rovella e Miretti. Il primo nonostante il forte interesse di Cremonese e Monza potrebbe restare e far parte della rosa di Allegri: la Juventus sarebbe pronta a offrire il rinnovo contrattuale al classe 2001.