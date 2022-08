Puntellare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri e in particolare l'attacco. È questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per accontentare le richieste del proprio allenatore e rendere la rosa sempre più competitiva.

Juve, vice Vlahovic: spunta Mitrovic

In casa Juventus si cerca un attaccante che possa svolgere una doppia funzione: quella di vice Vlahovic e di sua spalla. Sono vari i nomi seguiti dal direttore sportivo Cherubini e tra questi ci sarebbe anche quello di Aleksandar Mitrovic, attaccante serbo in forza al Fulham che nella passata stagione è stato fondamentale per raggiungere la promozione in Premier League con le sue 43 reti in 44 presenze.

La Vecchia Signora starebbe quindi monitorando la situazione e potrebbe mettere sul piatto quei 20 milioni di euro che il club inglese chiede per cedere il classe '94. I bianconeri devono però guardarsi dall'interesse di altre società come il West Ham di David Moyes che dopo l'arrivo di Scamacca potrebbe formare una grande coppia d'attacco per recitare un ruolo da protagonista nel prossimo campionato inglese.

Oltre Mitrovic, la Juventus guarda con grande interesse anche ad alcuni esuberi dei top club europei: è il caso di Memphis Depay che sarebbe pronto a lasciare il Barcellona. L'olandese potrebbe addirittura rescindere il proprio contratto con il club blaugrana e rappresentare un'ottima alternativa a costo zero.

Infine, resta in auge anche la candidatura di Timo Werner che come Depay potrebbe lasciare il Chelsea per giocare con maggiore continuità. I Blues avrebbero aperto al prestito dell'attaccante tedesco che sarebbe finito nel mirino del Lipsia e soprattutto del Real Madrid di Carlo Ancelotti come vice Benzema.

Juve, Pogba 5 settimane fuori. Le strategie per la mediana

La Juventus rischia di perdere Paul Pogba. Il francese dovrebbe stare fuori almeno cinque settimane per poi rientrare. Durante il recupero, si capiranno i veri tempi con l'ex Manchester United che punta a rientrare per le prime giornate del girone di Champions League ed essere in condizione per il Mondiale.

Nonostante ciò, i bianconeri dovrebbero operare sul mercato per puntellare la mediana a disposizione di Allegri che vede altre defezioni importanti come quella di Weston Mckennie che dovrebbe star fuori un mese per un problema alla spalla. La Vecchia Signora starebbe quindi monitorando diversi profili: oltre Paredes, si valuta il profilo di De Jong del Barcellona che potrebbe lasciare in prestito i blaugrana per giocare con maggiore continuità, e anche la candidatura di Jordan Veretout che con un'offerta attorno ai 15 milioni di euro potrebbe realmente lasciare la Roma, pronta ad accogliere Wijnaldum dal Psg.